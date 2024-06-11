Ordu’da kan bağışına teşvik! 10 meyve fidanı hediye ediliyor

Türk Kızılay'ının 156. kuruluş yıldönümü kapsamında Ordu Şubesi tarafından Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde bulunan boş alanda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Celal Tezcan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Menderes Türkeli, yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde önemli insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Türkeli, 2023 yılında toplanan 2 milyon 674 bin 375 ünite kan bağışından elde edilen 4 milyon 166 bin 739 ünite kan bileşeninin hastanelere gönderildiğini ve Kızılay'ın yaklaşık 1200 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını karşıladığını kaydetti.

Vali Muammer Erol da kan bağışının önemine değinerek, vatandaşları kan bağışına teşvik etti. Erol, kan bağışının bir insan hayatını kurtarabileceğini ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan vatandaşlara da Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından 10 fidan hediye edildi.

Kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü ve birçok vatandaş kan bağışında bulunarak önemli bir insani yardımda bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO