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Aktüel Ordu'da kamyonla tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Ordu'da kamyonla tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 19:13:59 -
Ordu'da kamyonla tarım aracı çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kamyonla tarım aracının çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsa A. idaresindeki 52 K 4468 plakalı kamyon, Meşebükü Mahallesi'nde kavşaktan ana yola girmek isteyen Habib Sarıkaya'nın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı.

Kazada, tarım aracının sürücüsü Sarıkaya olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Yasemin ve Ömer Sarıkaya ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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