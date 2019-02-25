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Ordu’da iş güvenliğini ihlal cezası azaldı

Ordu’da iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan ile kaçak işçi çalıştıran işveren sayısı ile ceza miktarları geçmiş yıllara göre azaldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:34
Ordu’da iş güvenliğini ihlal cezası azaldı

Ordu’da iş, işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan ile kaçak işçi çalıştıran işveren sayısı ile ceza miktarları geçmiş yıllara göre azaldı.


Ordu il genelinde 2016 yılında 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca gerekli şartları yerine getirmeyen 194 işverene 2 milyon 138 bin lira gibi rekor ceza kesilirken, bu rakam 2017 yılında 165 işverene ve 1 milyon 165 bin lira ceza miktarına düşmüştü. 2018 yılında ise işçi sağlığı ve güvenliğine uymayan işveren sayısı 28’e düştü. 28 işverene 210 bin lira ceza kesildi.



Yabancı işçi çalıştırmaya 4 yılda 616 bin lira ceza


İl genelinde izinsiz yabancı işçi çalıştıran işveren sayısı azalma yoluna girmişken yeniden arttı. Buna göre 2015 yılında 13 işverene 54 yabancı uyruklu işçi çalıştırmaktan 486 bin lira ceza kesildi. 2016 ve 2017 yıllarında 4 işverene 3 yabancı uyruklu işçi çalıştırmaktan 30 bin lira ceza kesilirken, 2018 yılında 5 işverene 11 yabancı uyruklu işçi çalıştırmaktan 70 bin lira ceza kesildi.


Yetkililer, iş ve işçi sağlığını önemsediklerini, kaçak işçi çalıştıran işverenlere de kanunun gereğini yerine getirdiklerine dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 14:34
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