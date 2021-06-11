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Gündem Ordu'da geziden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Gündem

Ordu'da geziden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Günübirlik gezi için Ordu'nun Aybastı ilçesine giden yolcuları taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yaptı. Meydana gelen kazada, 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 23:17:00 -
Ordu'da geziden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Turgay A. yönetimindeki 52 M 3591 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından 1'i ağır, 15 yaralı kentte ki çeşitli hastanelere tedavi edilmek üzere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği alanda geniş güvenlik önlemleri alan Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.  

Günübirlik gezi için yolcuların, Perşembe Yaylası'na gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

 

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