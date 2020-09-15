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Aktüel Ordu'da denizde kızı ile arkadaşlarını kurtarmak isteyen baba boğuldu
Aktüel

Ordu'da denizde kızı ile arkadaşlarını kurtarmak isteyen baba boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-15 21:10:09 -
Ordu'da denizde kızı ile arkadaşlarını kurtarmak isteyen baba boğuldu

ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı ile 3 arkadaşını kurtarmak isteyen baba boğuldu.

Çaka Plajı mevkisine piknik yapmaya giden aileden Cansu Çolak ile üniversiteden 3 arkadaşı, deniz kenarında yürümeye başladı. Serinlemek için ayaklarını denize sokan Çolak ve arkadaşları, dalganın yükselmesi sonucu dengelerini kaybederek suya kapıldı.

Olayı gören baba Halis Çolak ve genç kızın dayısı İsa Göktepe, suya girerek Cansu ile arkadaşlarının denizden çıkmasını sağladı.

Bu sırada denizde fazla su yutan baba Halis Çolak olay yerinde hayatını kaybetti.

Göktepe ise kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


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