Ordu’da dehşet! 81 yaşındaki adam öldürüldü

Yaşam

Ordu’nun Ulubey ilçesinde evinin bitişiğindeki ahırda bıçaklı saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Akif Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Kumrulu Mahallesi’nde evinin bitişiğindeki ahırda bulunan Akif Öztürk (81), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Eşi hayatının şokunu yaşadı

Olay, saat 15.30 sıralarında Kumrulu Mahallesi'nde meydana geldi. Akif Öztürk, evinin bitişiğindeki ahırda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan Öztürk, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Akif Öztürk’ün yerde hareketsiz halde yattığını gören eşi Birgül Öztürk’ün (75) çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinde Akif Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Akif Öztürk'e ait kamyonetin de olay yerinde bulunamadığı ve çalınmış olabileceği ileri sürüldü.

20 gün önce evine hırsız girmiş

Bu arada 4 çocuk sahibi Öztürk çiftinin 20 gün önce evinden hırsızlık yapıldığı ve bir miktar paranın çalındığı iddia edildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

