Ordu’da bordan yapılan yol, 15 yıldır bozulmadı! Görüntüsü dikkat çekti

Ordu’da 15 yıl önce deneme amaçlı olarak dökülen bor karışımlı beton asfalt, ilk günkü sağlamlığını koruyor.

Ordu-Ulubey karayolunun 6’ncı kilometresinde bor karışımlı asfalt, yoğun yağmurlu ve sert geçen Karadeniz ikliminde ağır vasıtaların da kullanımına rağmen en küçük bir aşınma göstermedi.

15 yıl içerisinde aynı güzergah üzerinde 3 kez yol çalışması yapılırken, bor karışımlı asfaltın 2 kilometrelik bölümüne dokunulmadı.

“Yapıldığı zamanki gibi”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde yapılan yolun ilk hali gibi durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de ilk defa borlu çimento uygulamasını 2007 yılının Eylül ayında yapmıştık. Üzerinden tam 15 yıl geçti. Bugün yaptığım incelemelerde bu yolda en ufak bir aşınma görmedim, gayet sağlam. Yapıldığı zamanki gibi.

Bor katkılı çimento ile toplamda 2 kilometrelik bölüme döşenen beton yol, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü özelliğini koruyor.

Haberin detayları şöyle;

Başkan Güler, söz konusu yolda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa borlu çimento uygulamasını 2007 yılının eylül ayında yaptıklarını söyledi.

Üzerinden tam 15 yıl geçtiğine işaret eden Güler, "Şimdi bir deneme yaptım. En ufak bir aşınma yok. Gayet sağlam, yapıldığı zamanki gibi. Dolayısıyla hem sağlamlığını hem verimliliğini hem de aynı şekilde yapılabileceğini görmek açısından önemli bir gözlem yaptık. ​​​​​​​Bakanlığım dönemimde borlu çimentodan yaptığımız gidiş geliş toplamda 2 kilometre olan yolun sağlıklı şekilde durmuş olduğunu gördük." dedi.

Güler, asfaltla yapılan yolun kaç defa değiştiği ve bakım gördüğü düşünüldüğünde borlu yolun ekonomik olduğunu, aynı zamanda gelecek vadettiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Asfalt tamamen dışa bağımlı bir hidrokarbon ürünü. Halbuki çimento ve bor bizim taşımızdan toprağımızdan yapılıyor. Dışa bağımlılığı yok. Aynı zamanda aşınması yok. Gördüğünüz gibi 15 yıldır üzerinden ağır vasıtalar geçtiği halde en ufak bir aşınma yok." diye konuştu.