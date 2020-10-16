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Aktüel Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:04:32 -
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Elbeyi Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplandığı ve yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kovid-19 salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elbeyi Mahallesi'nde vaka ve olası vaka ile bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin sayısında artış olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Elbeyi Mahallesi'nde 15 Ekim tarihi saat 24.00'ten itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevki ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

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