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Aktüel

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

2020-04-27 00:05:49 -
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesi Düğencili Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Akkuş'un Düğencili Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düğencili Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Akkuş ilçesi Düğencili Mahallesi’nde 26 Nisan tarihi saat 24.00'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da ifade edildi.


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