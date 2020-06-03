  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ordu'da benzin istasyonunun restoran bölümünde patlama: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:19:24 -
Ordu'da benzin istasyonunun restoran bölümünde patlama: 1 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir benzin istasyonunun restoran bölümünde meydana gelen patlamada bir çocuk yaralandı.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Keş Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonuna ait restoranda patlama meydana geldiğini belirtti.

Benzin istasyonunun arka kısmında bulunan işletmede hasar meydana geldiğini ifade eden Güney, olayın tüp patlaması olduğunun değerlendirildiğini, detaylı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Güney, restoranın yakınında sahilde gezen bir çocuğun hafif yaralandığını kaydederek, "Hayati tehlikesi yok. İlk müdahale Ünye'de yapıldı, yanık tedavisi için Samsun'a sevk edildi." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan canlı yayında bombayı patlattı: Baykal’ın başına bir operasyon gelmesi…
Siyaset

Savcı Sayan canlı yayında bombayı patlattı: Baykal’ın başına bir operasyon gelmesi…

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP’nin dizayn edilmesiyle ilgili konuşan Savcı Sayan, Deniz ..
Aylarca gizlenen koronavirüs raporu basına sızdı! Binlerce insan Çin'in sorumluluğu yüzünden öldü
Korona Virüs

Aylarca gizlenen koronavirüs raporu basına sızdı! Binlerce insan Çin'in sorumluluğu yüzünden öldü

Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra aylarca gizlenen rapor gün yüzüne çıktı. Söz konusu rapora göre Çinli yetkililer, virüsle ilgili ..
CNN'in kuyruk acısı bitmiyor! Trump'ın İncil'li fotoğrafıyla ilgili skandal 'Türkiye' yorumu
Medya

CNN'in kuyruk acısı bitmiyor! Trump'ın İncil'li fotoğrafıyla ilgili skandal 'Türkiye' yorumu

Amerikan medya kuruluşu CNN'in Türkiye ile ilgili kuyruk acısı bitmiyor. ABD'yi savaş alanına çeviren protesto gösterileriyle ilgili canlı y..
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı