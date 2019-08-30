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Ordu’da 30 Ağustos coşkusu

Ordu’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası’nın 97’inci yılı anma etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:30
Ordu’da 30 Ağustos coşkusu

Ordu’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası’nın 97’inci yılı anma etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Şarkiye Mahallesi’ndeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından Ordu Lisesi karşısında düzenlenen programda ilk olarak, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gazileri, güvenlik güçlerini ve katılımcıları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası’nın 97’inci yılı münasebetiyle konuşma yapan Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, 30 Ağustos’un öneminden bahsetti. “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922 yılında kazandığımız büyük zaferin 97’inci yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz” diyen Yarbay Meydan, “Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusu ile birlikte vatanına ve bağımsızlığına kastedenlere karşı kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudreti ile yeniden dirilerek topyekun bir varoluş mücadelesi sonunda tarihte eşine az rastlanan bir zafer kazanmıştır. Türk ordusunun ortaya koyduğu bu eşsiz zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir” dedi.


Konuşmanın ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Folklor Grubu, halk oyunları sergiledi. Şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri tarafından hediyelerinin verilmesinin ardından tören geçişi ile program son buldu.


Törene, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Bilen, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Baro Başkanı Murat Poyraz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:30
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