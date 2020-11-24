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Aktüel Ordu'da 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Aktüel

Ordu'da 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:11:56 -
Ordu'da 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

ORDU (AA) - Karadeniz'in arkeolojik kazı alanlarından Ordu Kurul Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 20'den fazla büst ve mask bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aday olan, mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait ve Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde tarih gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri, Ordu Müze Müdürlüğünün başkanlığı ve Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un bilimsel danışmanlığında yürütülüyor.

Tahtında oturan ilk ana tanrıça Kybele heykelinin 2016'da bulunmasının ardından Karadeniz ve Anadolu arkeolojisi için önemli merkezlerden biri haline gelen Ordu Kurul Kalesi, bu yıl 12 aylık kazı statüsü kazandı.

Kalenin kuzey terasında bu yıl yürütülen kazılarda açığa çıkarılan bir yapı içerisindeki kült odasında, pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde 20'den fazla tanrı Dionysos ve Satyr büst ve maskları bulundu. Pişmiş toprak büst ve maskların kült ritüelinin bir uygulaması olarak bilinçli şekilde kırılarak bu alana atıldıkları tespit edildi.

- 10 yıllık kazılarda çok sayıda tarihi eser bulundu

Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan arkeolojik veriler, bölgenin önemli bir çekim merkezi haline gelmesini sağladı.

2010'da başlanan kazılarda, en önemli tarihi eser olarak; tahtında oturan, 200 kilo ağırlığında 1 metre boyundaki 2 bin 100 yıllık ana tanrıça Kybele heykelinin yanı sıra bereket tanrıları Dionyss ve Pan heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton bulundu. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları bulundu.


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