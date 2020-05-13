Ordu Valisi Seddar Yavuz duyurdu: "Bugün pozitif vaka sayısı bulunmuyor"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan testlerde korona virüse (Kovid-19) rastlanmadığını duyurdu.

Vali Seddar Yavuz, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve çocuklar için belli saatlerde izin verilmesine ilişkin salgının tamamen bitmişcesine bir yoğunluk olduğuna şahit olduklarını belirtti. Bugün yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığına dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, "Salgının tekrar yayılmaması için mutlaka maske takmaya, sosyal mesafeye, hijyene ve işimiz bittiğinde evimize dönmeye dikkat etmek gerekiyor. Bugün pozitif vaka sayımız bulunmuyor. Size hep böyle güzel haberler vermek kurallara uymaktan geçiyor. Biz size inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.