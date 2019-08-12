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Ordu, Ünye’de bayramlaştı

Ordu’nun Ünye ilçesinde her yıl geleneksel haline gelen Kent Bayramlaşması Ordu siyasetini Ünye’de bir araya getirdi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44
Ordu, Ünye’de bayramlaştı

Ordu’nun Ünye ilçesinde her yıl geleneksel haline gelen Kent Bayramlaşması Ordu siyasetini Ünye’de bir araya getirdi.


Ünye Kaymakamlığı ile Ünye Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleşen organizasyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İkizce Kaymakamı ve Ünye Kaymakam Vekili Ali Recai Yerlikaya, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Başkanı Hacı Demir, İYİ Parti Ünye İlçe Başkanı Osman Karagöz, Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Ünye 1957 Spor Kulüp Başkanı Hamza Alp ve daire amirleri katıldı.


Siyasi parti il ve ilçe temsilcilerinin konuşmalarının ardından söz alan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Buraya gelen konuklara ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Kurban Bayramı’nın öncelikle milletimize, tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Bayram gününde dostlukların kardeşliklerin en güçlü olduğu bu dönemde dostlarımızı, komşularımızı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızı da ihmal etmememiz büyük arz etmektedir” dedi.


İkizce Kaymakamı ve Ünye Kaymakam Vekili Ali Recai Yerlikaya, "Bu bayramda sizlerle bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bayramlar birlik beraberliğin, dayanışmanın hat safhaya ulaştığı, kardeşliğin güçlendiği, dostlukların ve akraba ilişkilerinin güçlendiği günlerdir. Bu birlik beraberliği Ünye’de sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Kurban bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kent Bayramlaşmasında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt," Doğu Akdeniz’de bize çizilen hududu yıkacak, bize biçilen gömleği yırtacak ve büyük devlet olma yolunda çok kısa zamanda büyük mesafeler kat edeceğiz. Türkiye içinde yada Türkiye dışında birileri yırtınsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin destekleriyle birlikte Türkiye’nin büyük devlet olması gereğini yerine getirilmektedir. Dün bize Afrin’e girmeyelim dediler ve Türk Ordusu Afrin’e girerek beş bin PKK terör örgütü mensubunu toprağa gömdü. Ben Cumhurbaşkanımıza bu mücadelesi için ve Karadeniz’in geçim kaynağı olan fındığa verdiği destek için bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Kent Bayramlaşması gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44
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