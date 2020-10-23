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Aktüel Ordu turizmi Körfez ülkelerine tanıtılıyor
Aktüel

Ordu turizmi Körfez ülkelerine tanıtılıyor

Vali Tuncay Sonel: - "Ordu, denizi, yaylaları, gölleri, misafirperver insanları, yöresel tatları, kültürü, tarihiyle eşsiz bir güzelliğe sahip"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 22:21:29 -
Ordu turizmi Körfez ülkelerine tanıtılıyor

ORDU (AA) - Ordu'nun turizm tanıtımı kapsamında, Körfez ülkelerinden seyahat acentelerinin temsilcileri, iş insanları ve sosyal medya fenomenleri kente geldi.

Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) destekleriyle 9 Körfez ülkesinden 24 kişiden oluşan heyet için şehri tanıtmak amacıyla 4 günlük gezi programı düzenlendi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Uygulama Restoranında düzenlenen programda protokol üyeleri ile yabancı ülkelerden gelen konuklar bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Vali Sonel, Ordu'nun, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, "Ordu denizi, yaylaları, gölleri, misafirperver insanları, yöresel tatları, kültürü, tarihiyle eşsiz bir güzelliğe sahip. Birkaç gün içerisinde şehrimizi daha da iyi tanıyacaksınız. Gördükçe aşık olacaksınız." dedi.

Şehrin görülmeye değer yerlerinin olduğuna işaret eden Sonel, "Misafirlerimiz Ordu'muzun bu güzelliğini görsünler, oksijeni doyasıya tatsınlar." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Körfez ülkelerinden gelenlerin kendilerini evlerinde hissetmesini isteyerek, "Burası hepiniz için kollarını açmış sizleri ağırlamak istiyor. Burada rahat edebileceğiniz her yönden tabiat güzellikleriyle, güzel yemekleriyle, manzaralarıyla, yatırım imkanlarıyla sizin için aynı zamanda çok güzel bir gelecek vaat eden bir yer Ordu'muz." diye konuştu.

Programa, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, siyasi parti ve turizm sektörü temsilcileri de katıldı.

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