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Ekonomi Ordu Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan fındıkta "kozalak akarı" zararlısıyla mücadele uyarısı
Ekonomi

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan fındıkta "kozalak akarı" zararlısıyla mücadele uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:57:25 -
Ordu Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz'dan fındıkta "kozalak akarı" zararlısıyla mücadele uyarısı

ORDU (AA) - Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık üreticilerini kozalak akarıyla mücadeleye başlamaları konusunda uyardı.

Yılmaz, "Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun Projesi" kapsamında kentte oluşturulan bazı örnek bahçeleri ziyaret ederek, fındık kozalak akarıyla mücadele çalışmalarına katıldı.

Uzmanlardan çalışmalara ilişkin bilgi alan Yılmaz, gazetecilere, fındıkta ciddi verim kayıplarına neden olan kozalak akarına karşı şu dönemde kültürel mücadele çalışmalarının mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Bitkisel ürünlerde hastalık ve zararlılarla mücadele edilmediği takdirde yüzde 40'lara varan verim kayıpları ortaya çıktığına işaret eden Yılmaz, fındıkta da bu zararlılarla zamanında mücadelenin önemine dikkati çekti.

Yılmaz, üreticilerin bu konuya hassasiyet göstermelerini isteyerek, "Bahçelerimizde kozalak akarı yoğunluğu fazla ve kültürel mücadele ile başarı sağlayamıyorsak mecburen kimyasal mücadeleye başvurmamız gerekmektedir. Üreticilerimize mesajımız şudur; kışın dalda kozak akarını topla, yazın harmanda fındığını katla." dedi.

Üreticilere, bu dönemde mutlaka bahçelerini kontrol etmeleri ve mücadele çalışmalarını başlatmaları çağrısında bulunan Yılmaz, kozalak akarı kontrol edilmediği takdirde zararın her geçen yıl artacağını ve bahçelerde ciddi verim kayıplarına neden olacağını aktardı.

Yılmaz, kozalak akarlarının iki farklı formu olduğunu belirterek, her iki formun da sürgünleri kurutarak verim kaybına neden olduğunu kaydetti.

Kozalak akarına karşı bu dönemde elle toplama usulüyle kültürel mücadele yapılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, nisan ayının ikinci haftasından itibaren de ilaçla mücadele yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.


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