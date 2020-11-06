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Aktüel Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon
Aktüel

Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon

Gözaltına alınan 45 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:07:24 -
Ordu merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon

ORDU (AA) - Ordu merkezli 6 ilde, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ordu, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis'te silah ile mühimmat kaçakçılığı suçlularına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 kişiden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Şüphelilerden 13'ü savcılığın talimatıyla adli kontrol kararıyla serbest kalırken 13'ü de Fatsa Adliyesine sevk edildi.

Eş zamanlı 47 adrese, 65 ekip ve 274 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 25 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mermi ile tarihi eser niteliğinde toplam 38 tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs, obje ve eşyalar ele geçirilmişti.

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