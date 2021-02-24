Ordu korona yasakları neler? Sağlık Bakanlığı haftalık olarak illere göre salgının rakamlarını paylaşıyor. Açıklanana rakamlarda ise Doğu Karadeniz Bölgesi dikkatleri üzerine çekiyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize vaka tablosunda ilk sırada yer alıyor. Normalleşme adımları bilindiği gibi kentlerdeki vaka sayılarına göre alınacak. Özellikle Ordu’daki rakamların ardından pek çok kişi “Ordu yeni kararlar alınır mı?”sorusunun cevabını araştırıyor. Ordu 15 gün sokağa çıkma yasağı olur mu?

Ordu korona yasakları güncel | Ordu işyerleri kapanacak mı?

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde görülen vakaların yüzde 80 oranında ev ve iş yeri temaslısı olduğu tespit edildiğinden, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla; ev içi bulaşın önüne geçilmesi için misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmemesine, apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının toplu bir şekilde kullanılmasının engellenmesine, apartman ve site sakinlerinin ev gezmeleri yapmamaları konusunda, apartman ve site yöneticileri tarafından gerekli bilgilendirme duyuruları yapmalarının sağlanmasına, pozitif vaka tespit edilen apartman, site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon ve karantina kararı uygulanmasına, çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmasına, il genelinde tüm mahalle muhtarlarınca, mahallelerinde Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına istinaden cenaze merasimlerinin belirlenen kurallarla 30 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şuşekilde devam etti: Kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak, muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar/suistimal edenlere gerekli cezai müeyyidenin uygulanmasına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları ile yapılan istişare neticesinde; mevsim itibariyle yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, olsa da hafta içinde yapılabileceğinden (hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere) 27- 28 Şubat 2021 ve 06- 07 Mart 2021 tarihlerinde Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmemesine, semptomları olan vatandaşlarımızın evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılmasına ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole olmalarının sağlanmasına, evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimlerinin yapılmasına, pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına belediyelerimizce bariyerler konulmak ve HES kodu uygulaması yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın pazar yerlerine girmelerinin sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.