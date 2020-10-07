  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi
Ekonomi

Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar: - "Geçen sezon Ordu'da 7 bin 100 ton kivi hasat edilmişti. Bu sezon ise 8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:23:11 -
Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi

ORDU (AA) - Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon kivide 8 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi.

Uzunlar, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde gazetecilere, kivide hasat zamanına bir aydan az süre kaldığını anımsattı.

Üreticilerin son hazırlıklarını yaparak hasat zamanını beklediklerini belirten Uzunlar, bu sezon rekoltede artış beklediklerini dile getirdi.

Uzunlar, özellikle kalite bakımından bu sene kivinin oldukça iyi olduğuna işaret ederek, "Geçen sezon Ordu'da 7 bin 100 ton kivi hasat edilmişti. Bu sezon ise 8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi.

Kivi fiyatlarının da yüksek olacağını tahmin ettiklerini kaydeden Uzunlar, üreticinin 5-6 lira gibi çok iyi fiyattan ürünlerini satacağını ifade etti.

- "Kivi, Ordu ekonomisine önemli katkı sunuyor"

Uzunlar, kivinin Ordu ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kivi hasadı sonrası kentin ekonomisine yaklaşık 300 milyon lira bir para girmiş oluyor. Bu para da başta esnaf olmak üzere herkese fayda sağlıyor. Özellikle fındığın ardından kivi hasadının başlamasıyla birçok üretici ekstra para kazanmış oluyor."

Ordu kivisinin, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini anımsatan Uzunlar, böylesine önemli bir ürünün marka değerine zarar verilmemesi için üreticilerden erken hasattan kaçınmalarını istedi.

Uzunlar, bazı üreticilerin kivi üretiminde farklı ilaçlar kullandığı yönünde ihbarlar aldıklarını belirterek, "Tavsiye edilemeyen ilaçların üretimde kullanılması durumunda meyvenin raf ve depo ömrü daha az oluyor. Üreticilerimiz bu konuya da hassasiyetle yaklaşırsa memnun oluruz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak
Dünya

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan Dağlık Karabağ sözleri: Bu olursa Rusya ve İran Türkiye'ye savaş açacak

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, 27 Eylül'den bu yana Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı...
İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi
Dünya

İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Ermenistan'ın İskender füze tehdidine ilişkin bir açıklama yaptı.
Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı
Dünya

Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını" ger..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay