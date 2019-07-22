Ordu için şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji 10.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ordu ili için kuvvetli sağanak beklendiğine dikkat çekildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Ordu’nun batı kesimlerinde devam eden sağanak yağışın, il genelinde akşam saatlerine kadar yer yer metrekarede 50 kiloya kadar ulaşabileceği belirtildi. Açıklamada, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, taşkın, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalara karşı, gerekli tedbirlerin alınarak hazırlıklı olunması, can ve mal kaybının önlenmesi için de vatandaşların uyarılması gerektiği belirtildi.

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