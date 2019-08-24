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Ordu Büyükşehir 4 bin kaz dağıtacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:46
Ordu Büyükşehir 4 bin kaz dağıtacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gelir getirici tarım projeleri kapsamında 330 koyun dağıtımının ardından kaz dağıtımı gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Güler, pazartesi günü 4 bin kaz dağıtılacağını açıkladı.


Başkan Güler, kırsalda yaşayan insanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, geçimini tarımsal faaliyetler ile sürdüren halkı kırsalda tutarak kent merkezlerine göç etmelerini önlemek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla ‘Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması’ Projesini hayata geçireceklerini söyledi.



40 çiftçiye 4 bin adet kaz dağıtılacak


Başkan Güler, yaptığı açıklamada, projenin özellikle Ordu’nun orta ve yüksek kesiminde yer alan ilçelerde uygulanacağını belirtti. Proje kapsamında ilk etapta orta ve yüksek ilçelerde uygun şartları taşıyan 40 çiftçinin her birine 80 dişi ve 20 erkek olmak üzere 100’er adet olmak üzere toplam 4.000 adet kaz verileceğini belirten Güler, ayrıca kazların gezinti alanının etrafının kafes tel ile çevirmesi için malzeme ve 1 ay yetecek kadar yemin de proje kapsamında verileceğini kaydetti.


Güler, “Proje ile ilk yıl sürünün büyütülmesi, kesim sezonunda kesilecek kazlar ile 2. yılda 30 bin TL, 3. yılda 55 bin TL kar elde edilmesi ve 3. yıl sonunda ise her bir sürü büyüklüğünün 1000 adete ulaşmasını hedefliyoruz” dedi. Güler, projenin Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği içerisinde gerçekleştirileceğini, kaz etinin ekonomik kazanca dönüştürülerek süpermarketlere satışının yapılacağını vurguladı.


Kaz dağıtım töreni 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 11.00’de Altınordu Mezbahası önünde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:46
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