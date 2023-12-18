Orban'dan Türkiye itirafı: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Orban, Türkiye'nin AB üyeliğine Macaristan hükümeti olarak tam destek verdiklerini belirtti.

'Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok'

Macaristan Başbakanı Victor Orban, "Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok." değerlendirmesinde bulundu.

Macar Başbakan, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bugün ilişkilerimizi kapsamlı stratejik işbirliğine yükselttik. Bundan ötesi, daha yükseği var mı bilmiyorum. Diplomatik dilde bunun dostluk ve kardeşlik olarak en güçlüsü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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'Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak'

Orban, Türkiye'nin gelecek yüzyıl için ortaya koyduğu projelerin önemine atıfta bulanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen, "Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık." ifadelerini kullandı.