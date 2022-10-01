O ülkede yarın genel seçimler yapılacak
Brezilyalılar, yarın genel seçimler ve bir sonraki cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.
Brezilyalılar, yarın genel seçimler ve bir sonraki cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.
Seçmenler, Kongre'nin 513 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamını ve 81 üyeli Senato'nun üçte birini seçecek.
Seçimde, görevdeki Başkan Jair Bolsonaro ve solcu eski Başkan İşçi Partisi lideri Luiz Inacio Lula da Silva'nın ismi ön plana çıkıyor.
Yüksek Seçim Mahkemesi, seçim gününde herhangi bir sandık merkezine 100 metre (330 fit) mesafede ateşli silahlara yasak getirdi. (İLKHA)