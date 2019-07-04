Optimist Milli Takımı, Antigua ve Barbuda'ya gitti
- Milli yelkenciler, Antigua ve Barbuda'da düzenlenecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek04 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
ANKARA (AA) - Optimist Milli Takım, Antigua ve Barbuda'da düzenlenecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Antigua ve Barbuda'daki şampiyona 6-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Antigua'ya giden Optimist Milli Takımı'nda yer alan milli yelkenciler şöyle:
Okyanus Arıkan, Alp Namdar, Mert Aydoğan, Mustafacan Öztuncel (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), Can Ertürk (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi).
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