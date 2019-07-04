Optimist Milli Takımı, Antigua ve Barbuda'ya gitti - Milli yelkenciler, Antigua ve Barbuda'da düzenlenecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek



ANKARA (AA) - Optimist Milli Takım, Antigua ve Barbuda'da düzenlenecek 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'na katılacak. Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Antigua ve Barbuda'daki şampiyona 6-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Antigua'ya giden Optimist Milli Takımı'nda yer alan milli yelkenciler şöyle: Okyanus Arıkan, Alp Namdar, Mert Aydoğan, Mustafacan Öztuncel (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), Can Ertürk (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi).

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