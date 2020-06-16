Optimar Araştırma partilerin oy oranlarını açıkladı
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, “Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?” şeklindeki soruya çarpıcı bir yanıt vererek partilerin son oy oranını açıkladı.
Optimar Danışmanlık, Tanıtım, Araştırma ve Organizasyon Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, son kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaştı.
Haber365'e konuşan Daşdemir, erken seçim olduğu takdirde hiçbir şeyin değişmeyeceğine işaret etti. Daşdemir, “24 Haziran’da alınan oy aynı şekilde muhafaza ediliyor. Aynı zamanda Ak Parti’nin de 31 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde aldığı oyda da 1.5 puanlık bir artış gözlüyoruz.” dedi.
Bugün Seçim Olsa?
Daşdemir, “Bugün seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır?” şeklindeki soruya şu karşılığı verdi:
“20 Nisan 8 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde toplam 2307 kişiyle yapılan Türkiye’nin Nabzı araştırmamıza göre, AK Parti yüzde 42,8, CHP yüzde 23,4, MHP yüzde 10,2, HDP yüzde 9,5, İYİ Parti yüzde 9,1, Deva Partisi yüzde 1,3, Gelecek Partisi yüzde 1,0, SP yüzde 0,8 BBP yüzde 0,6 ve Yeniden Refah Partisi ise yüzde 0,4 olarak görünüyor.”
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