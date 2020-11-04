Oppo'nun yeni kablosuz hoparlörü Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...
Oppo'nun yeni kablosuz hoparlörü Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Oppo Bluetooth hoparlörün fiyatı ve özellikleri...
Çinli dev teknoloji üreticisi Oppo'nun kablosuz Bluetooth hoparlörü Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Oppo Bluetooth hoparlörün fiyatı ve özellikleri...
Oppo Bluetooth hoparlör, saati gösteren LED ışıklarla birlikte kullanıcıların beğenisine sunuldu. 160 gram ağırlığında olan hoparlör, şirketin iddiasına göre 3 saatte şarj olabiliyor ve tam şarjla kullanıcılara 8 saat çalma süresi vadediyor.
Type-C girişine sahip yeni kablosuz hoparlörün menzili ise 10 metre olarak belirtildi.
Oppo Bluetooth hoparlör fiyatı
Yeşil ve pembe olmak üzere iki renk seçeneği bulunan Oppo Bluetooth hoparlörün Türkiye'de satış fiyatı 349 TL olarak belirlendi.