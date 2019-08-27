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Oppo'da üst düzey atamalar

Akıllı telefon markası Oppo'da yeni bir organizasyon yapılanmasına gidilerek üst düzey atamalar yapıldı- Oppo Üst Yöneticisi Tony Chen:- "Küresel pazarlarda, küresel kalkınma hedefi için dünya çapında kaynak entegrasyonuna odaklanmamız gerekiyor. Hem Alen hem de Brian, seçkin birer yönetici ve lider olarak Oppo'ya önemli katkılarda bulundular. Bundan böyle küresel ekibimize daha fazla yenilik yapma yolunda liderlik edeceklerine de inancım tam"- Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou:- "Global pazarlarda, Oppo'nun iş hacminin artması ile birlikte organizasyonumuzda da bir değişikliğe gidiliyor. Yeni organizasyon yapılanmasının Türkiye pazarındaki büyüme hızımıza ivme kazandıracağına inanıyoruz"

27 Ağustos 2019 Salı 13:36
Oppo'da üst düzey atamalar

İSTANBUL (AA) - Akıllı telefon markası Oppo'da yeni bir organizasyon yapılanmasına gidilerek üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket dünya çapında pazar bütünleşmesini sağlama amacıyla "Global Satış ve Global Pazarlama Başkanları" atadı.

Şirketin küresel pazarlardaki entegre gelişimini teşvik etmek ve akıllı bağlantı çağında daha iyi hizmet sunabilmek için yeni bir organizasyon yapılanmasına gidildi. Yapılan organizasyon değişikliği ile Global Satış ve Global Pazarlama İş Birimleri kuruldu.

Daha önce Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İş Başkanı olan Alen Wu, Başkan Yardımcısı ve Global Satış Başkanı olarak atandı. Daha önce Başkan Yardımcısı ve Çin Pazarı Başkanı olan Brian Shen ise Başkan Yardımcısı ve Global Pazarlama Başkanı görevine getirildi. Hem Wu hem de Shen, Oppo Üst Yöneticisi (CEO) Tony Chen'e rapor verecek.


- "Atamalar büyüme hızımıza ivme kazandıracak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo CEO'su Tony Chen, şirket olarak işlerini daima "Bir pazar, bir Oppo" küresel vizyonuyla yürüttüklerini belirterek, "Küresel pazarlarda, küresel kalkınma hedefi için dünya çapında kaynak entegrasyonuna odaklanmamız gerekiyor. Hem Alen hem de Brian, seçkin birer yönetici ve lider olarak Oppo'ya önemli katkılarda bulundular. Bundan böyle küresel ekibimize daha fazla yenilik yapma yolunda liderlik edeceklerine de inancım tam." ifadelerini kullandı.

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou da atamalar hakkında bir değerlendirme yaparak, şunları kaydetti:

"Oppo olarak dünya akıllı telefon pazarında devrim niteliğinde yeniliklere imza atarak liderliğimizi sürdürüyoruz. Global pazarlarda, Oppo'nun iş hacminin artması ile birlikte organizasyonumuzda da bir değişikliğe gidiliyor. Yeni organizasyon yapılanmasının Türkiye pazarındaki büyüme hızımıza ivme kazandıracağına inanıyoruz."

Alen Wu, Mayıs 2018’den bu yana Oppo'da Uluslararası İş Başkanlığı görevini yürüttü. Oppo geçtiğimiz yıl Wu’nun liderliğinde bir dizi uluslararası pazara başarılı bir şekilde giriş yaptı. Wu, aynı zamanda şirketin global markasının oluşmasına önemli katkılar sağladı. Brian Shen ise Çin Pazarı Başkanı olarak, Mayıs 2018’den bu yana Oppo'nun Çin’deki konumunu sürekli geliştirmesine yönelik çalışmalarda bulundu. Shen ayrıca, dünya çapında birçok marka işbirliğini de içeren çeşitli pazarlama kampanyalarının yapılmasında da rol oynadı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:36
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  2. Oppo
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