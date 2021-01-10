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Teknoloji Oppo, üretim üssü için Tuzla'da kolları sıvadı
Teknoloji

Oppo, üretim üssü için Tuzla'da kolları sıvadı

Dünyanın önde gelen cep telefonu şirketlerinden Oppo, İstanbul Tuzla’da kuracağı üretim üssü için personel alımına başladı. Oppo ile Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM) bir iş birliği yaparak 200 üretim elemanı için toplu iş görüşmesi organize etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 21:55:00 -
Oppo, üretim üssü için Tuzla'da kolları sıvadı

Dünyanın en büyük cep telefon üreticilerinden Oppo, üretim üssünü kurduğu Tuzla'da toplu iş görüşmesi yaptı. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile Oppo bir iş birliği yaparak 200 üretim personeli için toplu iş görüşmesi başlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Tuzla Belediyesi Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün süren toplu iş görüşmesine yaklaşık bin 200 kişi katıldı. İki gün yapılan iş görüşmeleri sonucunda 30 kişi iş sahibi oldu.

İş birliği ile adaylara ulaşıldı

Oppo Türkiye’nin İnsan Kaynakları Müdürü Gökçe Bulut istihdamın peyderpey artacağını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ocak ayı için üretim personeli olarak 200 kişilik bir istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bugün de burada üretim personellerinin işe alımlarını gerçekleştirmek için geldik. Yaklaşık 200 kişilik bir ekiple Ocak ayında faaliyete başlayacağız."

Pandemi nedeniyle iş görüşmelerini online olarak gerçekleştiren şirket, üretim aşamasında çalışacak kişileri yüz yüze görüşmelerle işe alıyor.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi tarafından oluşturulan platformla iyi bir işbirliği yaptıklarını sözlerine ekleyen Bulut, "Bu şekilde daha fazla adaya ulaşmış olduk" dedi.

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