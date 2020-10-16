Oppo Reno4 serisi kamera özellikleriyle öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında büyümeye devam eden OPPO'nun kısa bir süre önce tanıttığı Reno4 Serisi'nde yer alan Reno4 Lite, Reno4 Pro ve Reno4 modelleri mobil fotoğrafçılık alanında öne çıkan donanımla birlikte geliyor.



Oppo açıklamasına göre, Reno4 Serisi'nde, portre fotoğrafçılığı ve video çekimlerini bir üst düzeye çıkartan bir dizi yaratıcı kamera özelliği bulunuyor. Yenilikçi kamera özellikleri sayesinde Reno4 Serisi tek çekimde bile herkesin "canlı gibi" fotoğraf çekmesini mümkün kılıyor.



Açıklamaya göre, Reno4 serisi, kolayca kullanılabilen yenilikçi görüntüleme teknolojilerini sunuyor. Görüntüleme kalitesini optimize eden Reno4 serisi sayesinde "öyküler" her koşul altında oluşturuluyor. Deneyimli bir vlogger veya yeni başlayan biri için ihtiyaç duyulan tüm işlevler Reno4 serisinde bulunuyor.



Reno4 serisi video çekme özellikleriyle de öne çıkıyor. 960fps Akıllı Ağır Çekim özelliği, her hareketin bütün detaylarını kapsayan videolar çekmeyi mümkün kılıyor. Yapay Zeka Portre Video özelliği sayesinde fotoğrafı çekilen kişiyi ya da nesneyi dağınık olan arka plandan ayırt edebiliyor, odaklamak istenilen kişi ya da nesne renkli, görüntünün geri kalanı renksiz yapma imkanı sunuluyor. Videoyu hem ön hem de arka kameradan çekebilmek de mümkün oluyor.

Açıklamaya göre, yeni Reno4 serisinde "Ultra Sabit Video" özelliği, "Ultra Sabit Video 3.0" olarak geliştirildi.

Arka kameradaki "Ultra Sabit Video Modu" ve "Ultra Sabit Video Pro Modu" ile birlikte "Ön Kamera Sabit Video" özelliği de dahil edildi. Bu özellik, açık hava faaliyetlerini hem ön hem de arka kameralardan yapmaya imkan tanıyor.











