Oppo Reno 15 Pro fiyatı ne kadar?

Oppo, Find X9 serisinin ardından odağını bu kez rekabetin en yoğun yaşandığı orta-üst segmente yöneltti ve Reno ailesinin en yeni üyesi Reno 15 Pro’yu resmen görücüye çıkardı. Üst sınıf amiral gemilerini aratmayan teknik özellikleriyle dikkat çeken model; 3.600 nit tepe parlaklığında AMOLED ekranı, IP68 ve IP69 sertifikalı dayanıklı gövdesi, güncellenmiş işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü kamera yapısıyla serinin çıtasını yukarı taşıyor. Oppo’nun özellikle pil, kamera ve performans tarafında yaptığı güçlü sıçrama, Reno 15 Pro’yu segmentinde öne çıkaran en önemli detayların başında geliyor. Peki cihaz neler sunuyor ve başlangıç fiyatı ne?

Dimensity 8450 işlemcili yeni yapı

Reno 15 Pro’nun merkezinde MediaTek’in 8 çekirdekli Dimensity 8450 platformu bulunuyor. ARM Cortex-A725 mimarisini temel alan bu yapı; bir ana çekirdek, üç performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan üçlü bir mimariye sahip.

Gelişmiş grafik performansı

Cihaz, Mali-G720 MC7 GPU ile oyunlarda ve yüksek grafik içeren uygulamalarda selefine kıyasla daha verimli bir performans sunmayı hedefliyor.

LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar depolama

Reno 15 Pro, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 3.1 depolama seçenekleri ile geliyor. Çoklu görevlerde akıcılığı ve hızlı veri aktarımını önceleyen bir yapı sunuyor.

6.500 mAh batarya ve 80W hızlı şarj

Model, segmentinin üzerinde kabul edilen 6.500 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. 80W hızlı şarj desteği ise cihazı kısa sürede kullanım hazır hale getiriyor.

3.600 nit parlaklık sunan AMOLED ekran

6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED panel;

2772×1272 piksel çözünürlük

1–120 Hz değişken yenileme hızı

3.600 nit tepe parlaklık

1.15 mm inceliğinde yan çerçeveler gibi etkileyici özellikler sunuyor.

IP68 + IP69 dayanıklılık

Reno 15 Pro, hem IP68 hem de IP69 sertifikalarına sahip yapısıyla toza, suya ve yüksek basınçlı su jetlerine karşı dayanıklılık sağlıyor. Bu da cihazı zorlu koşullara uygun hale getiriyor.

Kamera: 200 MP ana sensör sahnede

Oppo, bu modelde yüksek çözünürlüklü kamera stratejisini öne çıkarıyor.

Arka Kamera Kurulumu:

200 MP ana kamera (1/1.56 inç sensör)

50 MP ultra geniş açı (116° FoV)

50 MP telefoto (85 mm, 3.5x optik zoom)

Ön Kamera:

50 MP geniş açılı selfie kamera (100° FoV)

Oppo Reno 15 Pro satış fiyatı

Reno 15 Pro’nun 12 GB RAM + 256 GB depolama sunan başlangıç modeli 520 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Cihaz dört farklı bellek konfigürasyonu ile kullanıcıya ulaşacak. Reno 15 Pro’nun küresel lansmanı için ise Oppo tarafından henüz bir tarih paylaşılmadı.