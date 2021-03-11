Oppo iş ilanları | Xiaomi iş başvurusu | Xiaomi, Oppo iş ilanlarına nereden başvuru yapabilirim?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Mustafa Varank, “Türkiye’ye gelerek CKD’den itibaren artık üretim yapmaya başlayacaklar. Burada Xiaomi telefonlarının üretim testleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılmaya başlayacak. Bu senenin sonuna kadar da firma, CKD yatırımlarını tamamlamayı düşünüyor" diye konuştu.

Xiaomi işçi mi alacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacağını kaydederek, "Tabii ki global teknoloji firmalarının Türkiye’ye yatırım yapmasından, Türkiye’ye ilgi göstermesinden oldukça memnunuz. Tabii ki onlara şu tavsiyede bulunuyoruz; Türkiye’ye geldiğinizde lütfen yerli tedarikçilerle de görüşmelerinizi yapın. Kendi tedarik zincirlerinize Türkiye’deki yerleşik tedarikçileri de katmaya çalışın ve elbette Türkiye’den ihracatı da hedefleyin. Türkiye önemli bir pazar. Özellikle akıllı telefon anlamında 10 milyonun üzerinde telefonun satıldığı bir pazar. Hem bu pazarda iddialı bir şekilde bulunmak hem de Türkiye’deki yaptıkları üretimle dünyaya bu telefonları satabilmek global markalar açısından önemli. İnşallah burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde yani yıllık 5 milyon telefon kapasitesine ulaşıldığında da 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak.

Hem Xiaomi hem Salcomp’un temsilcileri benimle beraber. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar. İnşallah global teknoloji firmalarını Türkiye’ye daha fazla çekmek, beraber Türkiye’de ortaklıklarının önünü açmak için de biz hükümet olarak önümüzdeki dönemde desteklerimizi teşviklerimizi sürdüreceğiz. Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye’ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye’ye çekmeyi başaracağız" ifadesini kullandı.

OPPO iş ilanı

Tuzla'da kurulmakta olan OPPO markasının Real Me serisini üretecek olan fabrikamız bünyesinde görevlendirilmek üzere Üretim Operatörü arayışımız bulunmaktadır.

* Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek Yüksekokulu mezunu,

* Kalite/Üretim/Otomasyon alanlarında çalışmaya istekli, tercihen deneyimli,

* Dikkatli, titiz ve özenli çalışmayı benimsemiş,

* Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

* Tercihen Tuzla ve çevresinde ikamet eden,

* Vardiyalı ve yoğun çalışma sistemine uyum gösterebilecek adayların başvurularını kurumun kariyer iş başvurusu sayfasından yapılabilmekte.