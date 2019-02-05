OPPO akıllı gücüyle Türkiye’de

Akıllı telefon pazarının öncü markası OPPO’nun RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 akıllı telefon modelleri Türkiye’de görücüye çıktı. Damla ekranları ve ergonomik yapılarıyla dikkat çeken telefonlar satışa sunuldu. RX17 Pro için tavsiye edilen perakende satış fiyatı 4 bin 999 TL, RX17 Neo için 2 bin 999 TL, AX7 için de 2 bin 199TL. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, dünyada 400 bini aşkın noktada ürünlerini müşterileriyle buluşturduklarını belirterek, “Türkiye’de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Bu ülkede yeni ürünlerimizle akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz” dedi.