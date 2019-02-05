0553 313 94 23

OPPO akıllı gücüyle Türkiye’de

Çin menşeli akıllı telefon markası OPPO, bazı modelleriyle Türkiye'de görücüye çıktı.

05 Şubat 2019 Salı 11:59
OPPO akıllı gücüyle Türkiye’de

Akıllı telefon pazarının öncü markası OPPO’nun RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 akıllı telefon modelleri Türkiye’de görücüye çıktı. Damla ekranları ve ergonomik yapılarıyla dikkat çeken telefonlar satışa sunuldu. RX17 Pro için tavsiye edilen perakende satış fiyatı 4 bin 999 TL, RX17 Neo için 2 bin 999 TL, AX7 için de 2 bin 199TL. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, dünyada 400 bini aşkın noktada ürünlerini müşterileriyle buluşturduklarını belirterek, “Türkiye’de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Bu ülkede yeni ürünlerimizle akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:59
  1. Akıllı telefon
  2. OPPO
  3. RX17 PRO
  4. RX17 NEO
  5. AX7
  6. OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paris'te korkunç olay! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    1. Paris'te korkunç olay! Çok sayıda ölü..
    2. Erdoğan: Fırat'ın doğusunda..
    3. Piyasalarda gün ortası
    4. ‘Güvenli bölge’de anlaşma henüz yok
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç'teki..
    6. "Hortum felaketi sebze-meyve..
    7. Tam 7 tane bulundu! Köylüleri dehşete..
    8. Akbank Sanat "Felsefe Seminerleri"
    9. Bakanlık açıkladı! 16 bin personel..
    10. Baran: Soyer’e oy veren ülkücü olamaz
    11. Fatih Altaylı: Polise küfrettiğim..
    12. Diyarbakır'da "Okuryazarlık..
    13. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    14. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    15. Kapalıçarşı'da altın
    16. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    17. Sinop'ta FETÖ'nün hücre evine yönelik..
    18. Memur-Sen ve Hacı Bayram Veli..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki..
    20. Öğretmen ataması sonuçları 2019 MEB..
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019