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Aktüel Oppo A52'de indirim fırsatı başladı
Aktüel

Oppo A52'de indirim fırsatı başladı

Oppo, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A52 modelinde yılsonuna kadar devam edecek özel bir indirim kampanyası başlattı - Vodafone'dan Oppo A52 model akıllı telefon alanlara 12 aylık ön ödemelerde 240 TL'ye varan indirim fırsatları sunuluyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:48:11 -
Oppo A52'de indirim fırsatı başladı

İSTANBUL (AA) - Neo-tasarıma sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranıyla dikkatleri üzerine çeken Oppo A52, ön ödemeli alışverişte 240 TL'ye varan indirim oranı ile Vodafone'da satışa sunuluyor.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A52 modelinde yıl sonuna kadar devam edecek özel bir indirim kampanyası başlattı.

Koronavirüsle mücadele döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Vodafone, Telefon Alırken Anında Katkı (TAAK) kolaylığıyla akıllı telefon alırken ön ödeme yapan bireysel faturalı müşterilerine, 12 ay faturaya ek ödemeli alışverişlerinde yüzde 20 indirim vererek destek sağlıyor. Telefon Alırken Anında Katkı kolaylığıyla Vodafone'dan Oppo A52 model akıllı telefon alanlara 12 aylık ön ödemelerde 240 TL'ye varan indirim fırsatları sunuluyor.

Neo-tasarıma sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranıyla dikkatleri üzerine çeken A52'nin 6.5 inç genişliğinde ve 2400x1080 çözünürlüğünde ekranı bulunuyor. Böylece hem oyun oynarken hem de video izlerken daha net ve etkileyici bir izleme deneyimi elde edebiliyorsunuz. Oppo A52'nin yapay zeka destekli dört kamerası ultra net videolar, kusursuz bir gece görüşü ya da bir güzellik selfiesi çekmenize olanak sağlıyor. Yan tarafında parmak izi okuyucusu ile birlikte gelen Oppo A52'nin Alacakaranlık Siyahı ve Duru Beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği bulunuyor.

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