OPPO 16. yılını kutluyor

İSTANBUL (AA) - OPPO Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), "Son 16 yıldaki desteği ve bağlılığı ile bu şirketin başarısını mümkün kılan müşteriler, ortaklar ve çalışanlar olarak yolculuğumuz boyunca OPPO'ya katılanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, geçen birkaç yıl içinde, akıllı telefon üreticisinden akıllı cihaz yenilikçisine dönüşen OPPO, şirketin teknolojik yenilikleri ve büyümesinde bir dönüm noktası olarak bugün 16'ncı yılını kutluyor.

Şirket, bu yıl 5G, yapay zeka, görüntü kalitesi ve VOOC hızlı şarj kategorilerinde bir dizi atılım gerçekleştirdi. Ağustos ayında görüntü kalitesi standardını yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil hibrit yakınlaştırma teknolojisini piyasaya süren OPPO, buna ek olarak, 125W hızlı şarjı tanıtarak bu alandaki endüstri lideri konumunu pekiştirdi.

OPPO ayrıca Birleşik Krallık'taki ilk 5G bağımsız ağlarını başarıyla kurdu ve Avrupa'nın ilk 5G SA ağ dilimleme hizmetlerini sağladı. Şu anda OPPO, dünya çapında 5G'nin büyük ölçekli ticarileştirilmesini hızlandırmaya devam eden 50'den fazla küresel operatörle çalışıyor.



Bununla birlikte OPPO, CVPR 2020'de 'Yapay Zeka' kategorisinde iki adet birincilik ödülü kazandı ve en yeni yapay zeka teknolojilerini keşfetmek için Akıllı Algılama ve Etkileşim Departmanı'nı kurdu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Kurucusu ve CEO'su Tony Chen, 16. yılını kutlayan şirketin yıldönümüne dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teknoloji sadece hayatımızı geliştirmekle kalmamalı, aynı zamanda dünyayı ve insanlığı birbirine yaklaştırmalıdır. OPPO'nun yolculuğuna başladığındaki ilk inanç ve bağlılık budur. Uzun vadede OPPO, dünyanın her yerindeki tüketicilere daha iyi bir teknolojik deneyim getirmeye devam edecek ve bir ekosistem oluşturacaktır. Son 16 yıldaki desteği ve bağlılığı ile bu şirketin başarısını mümkün kılan müşteriler, ortaklar ve çalışanlar olarak yolculuğumuz boyunca OPPO'ya katılanlara teşekkür ediyorum."





- Yenilik odaklı şirket







Açıklamaya göre ayrıca, entegre bir teknoloji firması olmayı hedefleyen OPPO, farklı bağlamlarda kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için her geçen gün kendini geliştiriyor. Akıllı Mobil Cihazlar İş Birimi'nin kurulmasıyla birlikte kulaklıklar, akıllı saatler ve 5G teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli akıllı ürünleri piyasaya süren OPPO, akıllı telefon pazarına ek olarak yeni bir akıllı ekosistem yaratmaya çalışıyor.



Donanım, yazılım ve internet hizmetlerinde temel teknolojiler geliştirerek tüketici odaklı bir marka olan OPPO, işletim sistemi arayüzü ColorOS'un en son sürümünde, engelsiz işlevleri optimize ederek görme, işitme ve fiziksel engelli kullanıcıları destekliyor. Şu anda, ColorOS'un aylık aktif kullanıcıları dünya çapında 370 milyona ulaşmış durumda.



Teknolojiyi daha erişilebilir ve kişisel hale getirmek için yıllardır temel değerini koruyan OPPO, gelecekte küresel kullanıcılara daha fazla insan merkezli tasarım ve ürün sunmak için önde gelen ağ operatörleri ve perakendecilerle birlikte küresel tedarik zinciri ortaklarıyla yakın ve güçlü iş birlikleri paylaşmayı umuyor.



