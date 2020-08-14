OPET'ten yeni reklam filmi "OPET'se fark eder"

ANKARA (AA) - OPET'in Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı reklam filmi serisi "OPET'se fark eder..." sloganıyla televizyon kanallarınca yayınlanmaya başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET, yeni reklam filmi serisinde, sektörde şirketin rakiplerinden ayrılan güçlü ve farklı özelliklerini vurgulayan "OPET'se fark eder..." sloganıyla tüketicinin karşısına çıkıyor.

Reklam filminde, şirketin 20 yıldır devam eden "Temiz Tuvalet Kampanyası" kapsamındaki temiz ve hijyenik tuvaletleri, zengin ürün çeşitliliği sunan ve tüketici ihtiyaçlarına göre oluşturulan Ultramarket'leri, kadın akaryakıt satış görevlisi istihdamı yaratan “Kadın Gücü Projesi” gibi öne çıkan özellikleri tanıtılıyor. Serinin bundan sonra yayınlanacak reklam filmlerinde şirketin üstün hizmet anlayışı kapsamında sunduğu ürün, hizmet ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri de yer alacak.

Şirketin 15 yıl aradan sonra yeniden anlaşma imzaladığı Cem Yılmaz, OPET olmaya öykünen ve bir taraftan da OPET'i kendine rakip gören Farketmez Petrol'ün sahibi Faruk Etmez rolünde izlenecek. Farketmez Petrol'ün sahibi Faruk Etmez ve Necmi'nin maceralarını anlatan reklam filmlerinin senarist ve yönetmenliğini de Yılmaz gerçekleştiriyor.

Öte yandan, açıklamada, reklam filmlerinin temmuzda 4 gün süren çekim sürecinde sosyal izolasyon kuralları ve korunma tedbirlerinin titizlikle uygulandığı da kaydedildi.

































