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Operasyonun ardında Siyonist sermaye var

Provokasyonla, darbe girişimi ile Türkiye’ye yapamadıklarını dolar üzerinden gerçekleştirmeye çalışan döviz baronlarının musluğunun yurtdışı kaynaklı olduğu ve uluslararası bankaların bunlara taşeronluk ettiği ortaya çıktı.

14 Ağustos 2018 Salı 11:58
Operasyonun ardında Siyonist sermaye var

 HARUN SEKMEN / BUĞRA KARDAN  Londra ve ABD merkezli gece operasyonlarıyla Türkiye’ye yönelik kur spekülasyonu çeken gücün Yahudi sermayesi olduğu ortaya çıktı. Morgon Stanley Bank, Rothschild Banks of London, Israel Moses Seif Banks, Goldman Sachs Bank’ın; Londra ve ABD’deki merkezlerinden gece yarısı Türk Lirası’na dönük operasyon yapıldığı bildirildi. Türkiye’nin ekonomisini çökertmeye yönelik girişilen savaşa, Rockefeller ve George Soros gibi meşhur Yahudi ailelerin şirketlerinin de destek verdiği öğrenildi. Söz konusu kur operasyonlarının çeşitli aracı firmalar ve bankalar üzerinden yaklaşık iki aydır şiddetlenerek devam ettiği kaydedildi. Önceki gece yarası piyasalar kapalı olmasına rağmen Londra’dan gerçekleştirilen döviz alımıyla dolar birkaç dakika içinde 7 TL’ye çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) swap işlemlerini kapatmasıyla doların bir anda sert düşüşe geçmesi operasyonun dış kaynaklı olduğunu açıkça teyit etti.

OYUNUN MERKEZİ ABD VE İSRAİL

Yeni Akit’e konuşan ekonomistlerden Bilgehan Eren, “Kirli planlarını gerçekleştirmek isteyen Siyonist gücün önündeki en büyük engel Türkiye. İşte bundan dolayı dünya finansal sistemini elinde tutan, Siyonist sermaye, bize finansal bombalar atıyor” derken, ekonomist Alper Esen ise, “Bu yaşadığımız finansal bir savaştır. Ülkemizin ekonomisine yönelik girişilen savaşı başlatan ülkeler ise Amerika ve İsrail’dir” ifadelerini kullandı.

Ekonomi piyasaları kapalı olduğu halde Londra ve ABD merkezli gece operasyonlarıyla ülkemize yönelik kur saldırılarında bulunan gücün arkasında Yahudi sermayesi olduğu ortaya çıktı. Morgon Stanley Bank, Rothschild Banks of London, Israel Moses Seif Banks, Goldman Sachs Bank’ın; Londra ve ABD’deki merkezlerinden gece yarısı Türk Lirası’na dönük operasyon yaptıkları, George Soros ve Rockefeller gibi Yahudi ailelerin şirketlerinin de söz konusu kirli operasyona destek verdikleri bildirildi. Türk ekonomisinin temellerini sarsmaya yönelik yapılan operasyonların çeşitli firmalar ve bankalar üzerinden yaklaşık iki aydır devam ettiği kaydedildi.

BDDK’NIN MÜDAHALESİ ENGELLEDİ

Önceki gece yarası piyasalar kapalı olmasına rağmen Londra’dan gerçekleştirilen döviz alımıyla dolar birkaç dakika içinde 7 TL’ye çıkmasının ardından BDDK’nın swap işlemlerini kapatmasıyla doların bir anda sert düşüşe geçmesi saldırının dış kaynaklı olduğunu da gözler önüne serdi. Ekonomistler Türk dış politikasından rahatsız olan Amerikan ve İsrail sermayesinin kirli savaştaki rolüne dikkat çekti.

SİYONİST SERMAYE OPERASYON ÇEKİYOR

İktisatçı yazar Bilgehan Eren, ABD Başkanı Trump’ın küresel finans firavunlarının kuklası olduğunu belirterek, “Trump Siyonist sermayenin emrindedir. Türkiye’ye bütün hınçları da, diz çöktürtememelerinden kaynaklıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta ortaya koyduğu antiemperyalist çıkışı, bu küresel firavunları rahatsız ediyor” dedi. Siyonistlerin hedeflerini gerçekleştirmek için en büyük engel olarak Türkiye’yi gördüğünü kaydeden Eren, “Kendini imtiyazlı gören, dünyanın elitist-siyonist güçlerinin bir planı var. Varmak istedikleri bir hedef var. Bunun şu anda önündeki en büyük engel de Türkiye. İşte bundan dolayı dünya finansal sistemini elinde tutan Siyonist sermaye bize finansal bombalar atıyor. Bir ABD başkanı, tarihte eşi görülmemiş bir şey yapıyor ve bir ülkenin parasını hedef alarak saldırı düzenliyor” ifadelerini kullandı.

ŞER GÜÇLER SALDIRIYOR!

Ekonomist Alper Esen ise yaşadığımız durumun finansal bir krizin ötesinde olduğuna işaret ederek, “Ekonomik ya da finansal krizler o ülkenin hükümeti tarafından alınan birtakım yanlış kararlar neticesinde meydana gelir. Fakat bu yaşadığımız durum tamamen ekonomik olarak açılmış savaş. Bu yaşadığımız ekonomik savaştır” dedi. Dış politikadaki sağlam duruşumuzun birilerini rahatsız ettiğini kaydeden Esen, “Suriye’deki, Filistin’deki duruşumuz, Rusya ile yakınlaşmamız, doğu bloğuyla ilişkilerimiz ABD’yi rahatsız etti. Bu savaş İsrail ve Amerika’nın ortak savaşıdır” ifadelerini kullandı.

ABD borç batağında

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:58
  1. ABD'nin yaptırım kararı
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. Siyonistler

YORUM YAZ

  • ihsanihsan47 dk önce
    bu Siyonistler dünyanın başına bela sapık evangelistler açın kuran oıkluyunda adam olun
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Tamam. Savaş var da ne yapacağız? Bakıyorum sadece halk en alt tabaka halk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu godoman halk ne yapıyor? Neden bu godomanlara (işçisini ezerek büyük iş veren olmuş para babaları) devlet el atmıyor? Niye devlet bunlara ezilen halkın devlete desteğine sizde destek olacaksınız diye yaptırım uygulamıyor. Yoksa bu devleti yönetenler ile godomanlar arasında bilmediğimiz bir ilişki mi var?
  • ALPARSLAN 1071ALPARSLAN 10711 sa önce
    Kahrolsun israil....kahrolsun siyonizm.... kahrolsun abd......
  • AAAA1 sa önce
    BU ALÇAKLARIN HEPSİ EN BÜYÜK TERÖRİST TRAMP SOROS BUNLARI TERÖRİST İLAN EDİP BAŞLARINADA ÖDÜL KONULMASI GEREK DOĞRUSU BUDUR.AMA ÇİNDE MÜSLÜMANA ZULÜM EDİYOR DÜNYA MÜSLÜMANA VE MAZLUMA ZULÜM YERİNE DÖNDÜ ONUN İÇİN ÇOK ÇALIŞIP BİR AN ÖNCE DÜNYADA ETKİLİ GÜÇ OLUP BU ZULÜMLERE SON VERMELİYİZ İSLAMI TEKRAR DÜNYAYA HAKİM YAPMALIYIZ ADALET ANCAK BÖYLE OLUR ALLAH cc BU ZALİM KAFİRLERDEN VATANIMIZI DEVLETİMİZİ MİLLETİMİZİ VE BÜTÜN MÜMİNLERİ VE MAZLUMLARI KORUSUN TUZAKLARINA KENDİLERİNİ DÜŞÜRSÜN GÜÇLERİNİ KUVVETLERİNİ ELLERİNDEN ALSIN
  • Kul HakkıKul Hakkı50 dk önce
    Bunlar sarı kafalı büyük şeytanın, firavunları..!
  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri51 dk önce
    Bu çağdaş firavunların hepsinin canı cehenneme..!Allah(c.c) hepsinin belasını verir inşaallah..!
  • melih53melih531 sa önce
    kısa ve öz yazalım amerika beyaz saray kuşatma altında ..işgal edilmiş vaziyette.amerika halkı için büyük tehdit.bir grup manülitif çete beyaz sarayı kuşatarak ele geçirmiş ve bu gücü kullanarak tüm dünya devletlerine mali saldırı ve vurgun peşlindeler.bu kuşatmayı kaldıracak olan amerika savcılarıdır..cia ve fbı bu konuda hızla adım atmalıdır.bu terörist grup beyaz saraydan temizlenerek beyaz saray hızla eski itibarına dönmelidir.çok açık AMERİKA BEYAZ SARAY KUŞATILMIŞ VE BİR GRUP MALİ MANÜLİTİF TERÖRİST TARAFINDA N ELE GEÇİRİLMİŞTİR.TÜM DÜNYA VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ACİL ÖNLEM ALMALIDIR..
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