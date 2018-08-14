Operasyonun ardında Siyonist sermaye var

HARUN SEKMEN / BUĞRA KARDAN Londra ve ABD merkezli gece operasyonlarıyla Türkiye’ye yönelik kur spekülasyonu çeken gücün Yahudi sermayesi olduğu ortaya çıktı. Morgon Stanley Bank, Rothschild Banks of London, Israel Moses Seif Banks, Goldman Sachs Bank’ın; Londra ve ABD’deki merkezlerinden gece yarısı Türk Lirası’na dönük operasyon yapıldığı bildirildi. Türkiye’nin ekonomisini çökertmeye yönelik girişilen savaşa, Rockefeller ve George Soros gibi meşhur Yahudi ailelerin şirketlerinin de destek verdiği öğrenildi. Söz konusu kur operasyonlarının çeşitli aracı firmalar ve bankalar üzerinden yaklaşık iki aydır şiddetlenerek devam ettiği kaydedildi. Önceki gece yarası piyasalar kapalı olmasına rağmen Londra’dan gerçekleştirilen döviz alımıyla dolar birkaç dakika içinde 7 TL’ye çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) swap işlemlerini kapatmasıyla doların bir anda sert düşüşe geçmesi operasyonun dış kaynaklı olduğunu açıkça teyit etti.

OYUNUN MERKEZİ ABD VE İSRAİL

Yeni Akit’e konuşan ekonomistlerden Bilgehan Eren, “Kirli planlarını gerçekleştirmek isteyen Siyonist gücün önündeki en büyük engel Türkiye. İşte bundan dolayı dünya finansal sistemini elinde tutan, Siyonist sermaye, bize finansal bombalar atıyor” derken, ekonomist Alper Esen ise, “Bu yaşadığımız finansal bir savaştır. Ülkemizin ekonomisine yönelik girişilen savaşı başlatan ülkeler ise Amerika ve İsrail’dir” ifadelerini kullandı.

Ekonomi piyasaları kapalı olduğu halde Londra ve ABD merkezli gece operasyonlarıyla ülkemize yönelik kur saldırılarında bulunan gücün arkasında Yahudi sermayesi olduğu ortaya çıktı. Morgon Stanley Bank, Rothschild Banks of London, Israel Moses Seif Banks, Goldman Sachs Bank’ın; Londra ve ABD’deki merkezlerinden gece yarısı Türk Lirası’na dönük operasyon yaptıkları, George Soros ve Rockefeller gibi Yahudi ailelerin şirketlerinin de söz konusu kirli operasyona destek verdikleri bildirildi. Türk ekonomisinin temellerini sarsmaya yönelik yapılan operasyonların çeşitli firmalar ve bankalar üzerinden yaklaşık iki aydır devam ettiği kaydedildi.

BDDK’NIN MÜDAHALESİ ENGELLEDİ

Önceki gece yarası piyasalar kapalı olmasına rağmen Londra’dan gerçekleştirilen döviz alımıyla dolar birkaç dakika içinde 7 TL’ye çıkmasının ardından BDDK’nın swap işlemlerini kapatmasıyla doların bir anda sert düşüşe geçmesi saldırının dış kaynaklı olduğunu da gözler önüne serdi. Ekonomistler Türk dış politikasından rahatsız olan Amerikan ve İsrail sermayesinin kirli savaştaki rolüne dikkat çekti.

SİYONİST SERMAYE OPERASYON ÇEKİYOR

İktisatçı yazar Bilgehan Eren, ABD Başkanı Trump’ın küresel finans firavunlarının kuklası olduğunu belirterek, “Trump Siyonist sermayenin emrindedir. Türkiye’ye bütün hınçları da, diz çöktürtememelerinden kaynaklıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta ortaya koyduğu antiemperyalist çıkışı, bu küresel firavunları rahatsız ediyor” dedi. Siyonistlerin hedeflerini gerçekleştirmek için en büyük engel olarak Türkiye’yi gördüğünü kaydeden Eren, “Kendini imtiyazlı gören, dünyanın elitist-siyonist güçlerinin bir planı var. Varmak istedikleri bir hedef var. Bunun şu anda önündeki en büyük engel de Türkiye. İşte bundan dolayı dünya finansal sistemini elinde tutan Siyonist sermaye bize finansal bombalar atıyor. Bir ABD başkanı, tarihte eşi görülmemiş bir şey yapıyor ve bir ülkenin parasını hedef alarak saldırı düzenliyor” ifadelerini kullandı.

ŞER GÜÇLER SALDIRIYOR!

Ekonomist Alper Esen ise yaşadığımız durumun finansal bir krizin ötesinde olduğuna işaret ederek, “Ekonomik ya da finansal krizler o ülkenin hükümeti tarafından alınan birtakım yanlış kararlar neticesinde meydana gelir. Fakat bu yaşadığımız durum tamamen ekonomik olarak açılmış savaş. Bu yaşadığımız ekonomik savaştır” dedi. Dış politikadaki sağlam duruşumuzun birilerini rahatsız ettiğini kaydeden Esen, “Suriye’deki, Filistin’deki duruşumuz, Rusya ile yakınlaşmamız, doğu bloğuyla ilişkilerimiz ABD’yi rahatsız etti. Bu savaş İsrail ve Amerika’nın ortak savaşıdır” ifadelerini kullandı.

ABD borç batağında