Operasyonda öldürülen terörist köy muhtarının katili çıktı Siirt’in Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.

Siirt’in Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Bitlis’in Hizan ilçesi Bölüklü köyü muhtarı Salih Güven’i kaçırarak öldüren “Harun Berxwedan” kod adlı Uğur Dağlı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.