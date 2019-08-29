0553 313 94 23

Operasyonda öldürülen terörist köy muhtarının katili çıktı

Siirt’in Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 23:28
Operasyonda öldürülen terörist köy muhtarının katili çıktı

Siirt’in Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Bitlis’in Hizan ilçesi Bölüklü köyü muhtarı Salih Güven’i kaçırarak öldüren “Harun Berxwedan” kod adlı Uğur Dağlı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 23:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİKA'dan Gürcistan'da futbol sahasının yenilenmesine destek
    1. TİKA'dan Gürcistan'da futbol sahasının..
    2. BAE Yemen'deki saldırılarını..
    3. Yemen’deki saldırıda en az 40 kişi..
    4. Operasyonda öldürülen terörist köy..
    5. Tire’de çatı yangını korkuttu
    6. Galatasaray’ın ilk maçı Club Brugge..
    7. ABD'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    8. Bakan Albayrak'tan Türk lirası..
    9. Maden ocağında göçük: 1 ölü!
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a..
    11. Çarpıcı açıklama: ABD Türkiye'yi..
    12. Filipinler Devlet Başkanı Duterte..
    13. 15 yaşındaki kız doğum gününde tüfekle..
    14. Quaresma'dan transfer yorumu
    15. Bakan Kasapoğlu, Trabzonspor’u tebrik..
    16. Quaresma: "Şimdi insanların benden..
    17. ABD'den Lübnan merkezli bankaya yaptırım
    18. Inter, Sanchez'i kiraladı
    19. Hamit Altıntop'tan kura değerlendirmesi
    20. Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
    21. Derede bir erkek cesedi daha bulundu
    22. Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan..
    23. Quaresma, Beşiktaş taraftarlarına veda..
    24. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde..
    25. Trabzonspor gruplara adını yazdırdı!
    26. Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 1..
    27. Kayıp kişiyi üvey amcası öldürdü..
    28. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği..
    29. Öldüğü evinde 1 hafta sonra bulundu
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz basını..
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı