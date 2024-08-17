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Gündem Operasyonda COBRA II 4×4 zırhlı aracı görüntülendi!
Gündem

Operasyonda COBRA II 4×4 zırhlı aracı görüntülendi!

Yeniakit Publisher
2024-08-17 01:26:00 - 2024-08-17 01:30:18
Operasyonda COBRA II 4×4 zırhlı aracı görüntülendi!

Ekvador Ordusu’nun kaçak madenciliğe karşı gerçekleştirdiği operasyonda OTOKAR üretimi COBRA II 4×4 zırhlı aracı görüntülendi.

Ekvador Ordusu tarafından yapılan paylaşımda, ülke içerisinde düzenlenen operasyonda OTOKAR yapımı zırhlı araçların da yer aldığı görüldü.  Konuyla ilgili olarak Ekvador Ordusu’nun X hesabından yapılan paylaşımda, Ekvador Ordusu mensupları, Organize Silahlı Gruplar (GAO) arasında silahlı çatışmaların yaşandığı kanton Tama’da bulunan Las Lomas’a müdahale etti. Operasyon sonucunda katliama karışan üç şüpheli kaydedildi. Diğer eşyaların yanı sıra ateşli silahlara da el konuldu. Ekvador’da barışın yeniden sağlanması için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Bu bağlamda Eylül 2023’te Ekvator Devlet Başkanı Guillermo Lasso ve Quito Türkiye Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın’ın da bulunduğu resmi askeri tören sırasında Latin Amerika ülkesine COBRA II 4×4 TTZA teslimatı gerçekleşmişti.

Ekvador, Eylül 2023’te düzenlenen resmi tören kapsamında OTOKAR tarafından geliştirilen 20 adet COBRA II TTZA’yı teslim almıştı. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso yaptığı açıklamada, “Göreve başladığımdan bu yana 3 alanı donatmaya söz verdim. 28 yıllık çalışma dönemimde önemli ilerlemeler kaydettik. Bugün 20 adet Türk yapımı COBRA II aracı silahlı kuvvetlere teslim ettiğim için mutluyum. Ekim ayının sonunda 15 Ural tipi taktik araç daha gelecek” ifadelerini kullanmıştı.


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Gerçekleştirilen teslim töreninde Türkiye’nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, Türk savunma sanayisinin Ekvador’a ilk büyük savunma satışını gerçekleştirdiğini vurgularken, Türk savunma sanayiinin bu alımla birlikte Ekvador pazarına ilk kez girdiğini ve bu gelişmeden ötürü gurur duyduklarını ifade etmişti. Yalçın bununla birlikte Ekvador’un artan güvenlik ihtiyaçlarına cevap vermek üzere önlerindeki dönemde savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinin Ekvador ile bağlarını güçlendirmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtmişti.

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