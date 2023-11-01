  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en çok satan araba markası Türkiye'de! Kapanın elinde kaldı İşte fiyatı…

Merhum Ömer Döngeloğlu hocanın İsrail hakkında yaptığı konuşma tekrar gündemde Peygamber katillerine destek vermeyin

Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylar

Su ararken gaz bulunan bölgede sıcak gelişme! TPAO alıp gitti

Bayraktar SİHA savaşın göz bebeğiydi, onlar ölüm meleğiydi

Arap ülkelerinden Türkiye'ye çok kötü haber! İşte bu beklenmiyordu

Üretici ile market arasındaki fark yüzde 683!
Gündem Operasyonda çarpıcı detaylar! Dilan ve Polat’ın yeni oyunu ortaya çıktı
Gündem

Operasyonda çarpıcı detaylar! Dilan ve Polat’ın yeni oyunu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 12:18:00 -

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. "Tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, paranın Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" iddia edildi. Yapılan operasyonda Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, MASAK ön inceleme raporunda, "tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, bu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" tespit edildi.

Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene
Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene

Gündem

Devletin nefesi enselerinde! Dilan Polat rezaleti sonrası panikleyen panikleyene
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’nin konuştuğu Dilan-Engin Polat çiftiyle ilgili flaş gelişme! Buyrun, buradan yakın! Gözaltına alınma korkusundan bunu yaptılar
Türkiye’nin konuştuğu Dilan-Engin Polat çiftiyle ilgili flaş gelişme! Buyrun, buradan yakın! Gözaltına alınma korkusundan bunu yaptılar

Gündem

Türkiye’nin konuştuğu Dilan-Engin Polat çiftiyle ilgili flaş gelişme! Buyrun, buradan yakın! Gözaltına alınma korkusundan bunu yaptılar

Kara para aklama iddiası! Milyonlarına el konulmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Kara para aklama iddiası! Milyonlarına el konulmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Medya

Kara para aklama iddiası! Milyonlarına el konulmuştu! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23