Operasyona 150 polis katıldı! Tekirdağ'da 'idamlıklar' yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.

23 şahsın yakalanmasına yönelik 18 adreste toplam 150 personelin katılımıyla yapılan aramada 14 adet extacy hap, 7 gram skunk maddesi, bin 6 adet sentetik ecza hap, 62 fişek, 12,9 gram metamfetamin maddesi, 176,4 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 47 adet tabanca mermisi, 1 adet sahte 200 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 3’ü aranan şahıslardan olmak üzere 24 şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.