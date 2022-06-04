Operasyon öncesi terör örgütü PKK/PYD'den alçak plan!

Terör merkezi Kandil’den verilen talimatla harekete geçen terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması terör örgütü PYD, terör işgaline son verilecek bölgelerde ekinlerin yakılması için özel ekip kurdu. Örgüt elebaşlarından Cemil Bayık tarafından verilen talimatla kurulan ekibin başında ise geçtiğimiz günlerde Kamışlı’da öldürülen PKK’nın Suriye yapılanmasının kilit isimlerinden Yusuf Gulo’nun torunu Agit Gulo bulunuyor. Kundakçı teröristlerin hedefinde Menbiç, Ebu Rasen, Ayn el-Arab, Tel Rifat ve Ayn İsa’da ekili alanlar var.

Halkı açlığa mahkum etmek istiyorlar

Eski Haseke Tarım İl Müdürlerinden Hamza el-Hatip, PKK’nın ekin yakmayı bir göç ettirme ve cezalandırma yöntemi olarak yıllardır kullandığını ve yıllık ortalama bir kaç milyon dolarlık mahsulü yaktığını anlattı. Hatip “Bu ve benzeri taktiklerinin esas amacı zaten zor durumda olan insanları açlığa mahkûm etmek. Zaten savaş yorgunu olan insanları daha fazla perişan etmek. Bir de bunu yaparken geride kalan Kürtler ile Arap ve Türkmenler arasına fitne ekiyorlar. Çünkü özellikle Arap ya da Türkmenlerin arazi, ev ve iş yerlerini talan etmelerindeki amaç bu komşular arasında kavga, kin ve kargaşanın kendilerinden sonra da devam etmesi” dedi.

Suriye'nin tahıl ambarı

Cerablus Yerel Meclisi Eski Başkanı ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Abid Halil ise 300 bin dönüm ekili alanın tehdit altında olduğu bilgisini paylaştı. Yalnızca Ayn el-Arab ve Menbiç’te 250 bin dönümü aşkın ekili alan olduğunu ifade eden Halil “Fırat Nehri bu bölgeden geçtiği için Suriye’nin en bereketli toprakları da bu havzada yer alıyor” dedi.

Halil, teröristlerin daha önce de işgal ettiği alanlardan çekilirken binlerce dönüm ekini hem de biçilme mevsiminde yaktığına dikkat çekerek “Şuyuh’ta binlerce dönümü acımasızca yaktılar. Ancak bu vahşeti işgal altında tuttukları hemen her bölgede yıllardır uyguluyorlar” diye konuştu. Abid Halil’in gazetemize verdiği bilgilere göre Ayn el-Arab, Menbiç, Tel Rifat Ebu Raseyn aksında ki ekili alanlara dönük terör saldırılarının maliyeti 5 milyon doları aşabilir.

Elebaşının babası Siirt'te öldürüldü

PKK üst yönetiminin ekili alanları yakması için görevlendirdiği Agit Gulo’nun babası Nureddin Gulo da tescilli bir terörist. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1991 yılında Siirt’te imha ettiği Nureddin Gulo, Irak ve Türkiye’de birçok terör saldırısına katıldı. Terörist babanın bir diğer çocuğu Rizan Gulo ise Suriyeli çiftçilerin ekinlerini yakan çetenin bir üyesi ve kardeşi Agit Gulo’nun yardımcılığını yapıyor. Arazi kundaklama ekibinin 45 ila 50 kişiden oluştuğu ve hedef bölgelere satıcı, yardım görevlisi, mülteci kılığında sızdıkları, yakma işlerini ise gece yarısı ya da sabah erken saatlerde gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi