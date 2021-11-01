Operasyon öncesi harekete geçtiler! 'Serhat' kod adlı hain ve ekibi Türkiye sınırına gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Menbiç, Tel Rifat, Ayn İsa, Kobani ve Tel Temir bölgelerine yönelik asker, cephane ve zırhlı sevkiyatı sürüyor.

Operasyon bölgelerine sevk edilen asker sayısı 9 bini aşarken, SMO Sözcüsü Yusuf Hamud, operasyona dair taktik ve stratejinin belirlendiğini ve Millî Ordu olarak alacakları rolün belli olduğunu söyledi:

"Ankara'dan gelecek hücum emri ile binlerce kilometrekarelik vatan toprağında daha PKK varlığı sona erecek."

Menbiç ve Tel Rifat'ta devir oyunu

Türkiye ve SMO'nun harekat hazırlıkları tüm hızı ile devam ederken, terör örgütü PKK, "Serhat" kod adlı teröristi Suriye'ye yeni sözde genel komutan olarak gönderdi.

"Serhat" kod adlı terörist Dırbesiye'de Şahin Cilo ile birlikte Menbiç, Tel Rifat, Ayn el-Arap (Kobani), Ayn İsa ve Tel Temir bölge sözde sorumluları ile özel toplantı yaptı. Tel Rifat ve Ayn İsa'da bazı isimleri değiştiren "Serhat" kod adlı terörist, TSK'nın harekatı sırasında teröristleri yönetecek.

Operasyon öncesi ciddi panik yaşayan terör örgütü PKK, bir yandan Menbiç ve Tel Rifat'ı rejime devretme amaçlı Şam ile görüşme trafiği başlatırken, diğer yandan Ayn el-Arap ve Ayn İsa'da yaşayan elebaşların ailelerini Kamışlı'ya taşımaya başladı. PKK militanları özellikle Ayn el-Arap'ta bulunan tapu ve nüfus kayıtları başta olmak üzere tüm evrakları da Kamışlı'ya götürüyor.

"Serhat" adlı hain Kandil'den kendi ekibi ile geldi

İşgal ettiği bölgelerde sözde askeri meclisler çatısı altında faaliyet yürüten PKK'nın, Kandil'den bölgeye atadığı "Serhat" kod adlı militan, Suriye'ye 2 hafta önce ve 30 kişilik ekibi ile geldi. Sıcak hat boyunca görevlendirilen sorumlu terör örgütü yöneticileri Şervan Derviş ve Mahmut Hidro, Mahmut Berhudan, Polat Can, Civan, Hamza, Rizgar, Şiro, Kendal, Çekdar, Recvar, Habat, Mustafa Heto, Serdal gibi isimlerden oluşuyor.

Öte yandan PKK elebaşları, Menbiç ve Ayn el-Arap’ta sınır boyu kazılan tünellere patlayıcı yerleştirilmesi ve çekilme ile birlikte patlatılması talimatı verdiği öğrenildi.

(Türkiye)