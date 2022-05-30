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Siyaset Operasyon öncesi Erdoğan'dan kritik görüşme!
Siyaset

Operasyon öncesi Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Suriye sınırında 30 kilometre derinlikte terörden arındırılmış bölge oluşturulamadığını, buranın güvenli hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 18:41:00 -
Operasyon öncesi Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Putin'le daha önce Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalanmalarına karşı hayata geçirilmesinin sinyallerini verdiği sınır ötesi harekatla ilgili konuştu.

Putin'e Suriye mesajı

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019’daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını söyledi.

Erdoğan, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.

"İstanbul'da iki ülke ve BM'yi bir araya getirmeye hazırız" mesajı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul’da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelmeye ve muhtemel gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi.

 

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