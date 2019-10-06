Operasyon için tüm hazırlıklar tamam! Namlular o yöne çevrildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'ye karşı olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü.06 Ekim 2019 Pazar 16:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü YPG/PKK’nin kontrolündeki Tel Abyad’a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.
Başkan Erdoğan'dan "Barış Pınarı" operasyonu sinyali
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'da yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali olarak yorumlanan önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır" dedi.
YORUM YAZ