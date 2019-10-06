Operasyon için tüm hazırlıklar tamam! Namlular o yöne çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü YPG/PKK’nin kontrolündeki Tel Abyad’a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.

Başkan Erdoğan'dan "Barış Pınarı" operasyonu sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'da yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali olarak yorumlanan önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır" dedi.