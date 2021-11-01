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Dünya Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası operasyonuna ilişkin bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 11:44:00 -
Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonuna dair açıklama yaptı.

Bakanlık, konuya ilişkin kendilerine yöneltilen soruya, “Ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi saldırıları durdurmanın zorunluluğunun altını çiziyoruz” yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, e-mail üzerinden Rûdaw muhabirinin, Başkan Joe Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Pazar günü Roma'daki G20 liderler zirvesinde gerçekleşen görüşmede Suriye’ye yönelik olası bir operasyonun gündeme gelip gelmediği hakkındaki sorusuna yanıt verdi.

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’in dünkü basın toplantısında gerekli açıklamayı yaptığına değinen sözcü, “(Suriye’de) Ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi saldırıları durdurmanın zorunluluğunun altını çiziyoruz” açıklamasında bulundu.

Sözcü, “Bizim açımızdan tüm tarafların Suriye'de istikrarı ileriye götürmek ve ihtilafa siyasi bir çözüm bulmak çalışmak için ateşkes hatlarını koruması ve bunlara saygı göstermesi çok önemlidir. NATO müttefikimiz Türkiye ile birçok ortak çıkarımız var. Terörle mücadele de bunlardan biridir. Suriye'deki krizi bitirmek, bölgedeki kötü etkiyi bitirmek de bunun bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Suriye'deki çatışmanın sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesi konusunda Türk müttefikleri ile aynı çıkarı paylaştıkları kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü ayrıca, “Suriye'nin diğer komşuları ve bölgedeki diğer ortaklarımızla yaptığımız gibi, Ankara ile Suriye politikası konusunda istişare etmeye devam edeceğiz” dedi.

Mepanews

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