Operasyon düzenleyen ekipler bin 624 adet "sentetik ecza" ele geçirdi
Samsun'da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir şahısın evinde bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.13 Mart 2019 Çarşamba 15:30
Samsun'da evinde yapılan aramada bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.U.'nun evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada bin 624 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili S.U., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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