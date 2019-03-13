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Operasyon düzenleyen ekipler bin 624 adet "sentetik ecza" ele geçirdi

Samsun'da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir şahısın evinde bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:30
Operasyon düzenleyen ekipler bin 624 adet "sentetik ecza" ele geçirdi

Samsun'da evinde yapılan aramada bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçen bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.U.'nun evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada bin 624 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili S.U., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:30
  1. uyuşturucu hap
  2. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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