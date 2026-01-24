İslam düşmanı ülke 6. nesil savaş uçağı için küresel ortak arıyor

  • İSTANBUL
Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal A.P. Singh, ülkenin altıncı nesil savaş uçağı programını hızlandırmak için dost ülkelerle stratejik iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Yeni Delhi, AMCA sonrası dönemi şekillendirecek uluslararası konsorsiyumlara katılmaya hazırlanıyor.

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal A.P. Singh, 21 Ocak Çarşamba günü düzenlenen bir havacılık seminerinde yaptığı konuşmada, ülkesinin altıncı nesil savaş uçağı geliştirme sürecinde yalnız ilerlemesinin hem riskli hem de yavaş olacağını belirtti.

Singh, “Kendi kendine yeterlilik temel önceliğimiz olmaya devam ediyor, ancak havacılık ve uzay teknolojisindeki gelişmelerin hızı benzersiz bir karmaşıklığa ulaştı. Bu nedenle stratejik uluslararası ortaklıklara ihtiyaç duyuyoruz,” dedi.

Komutanın sözleri, Hindistan’ın savunma stratejisinde belirleyici bir değişimin sinyali olarak değerlendirildi.

Hindistan, son on yılda savunma sanayiinde önemli bir ekosistem kurmuş olsa da, altıncı nesil platformların gerektirdiği teknoloji seviyesinin çok ötesinde bir hızla evrildiği vurgulanıyor.

Mareşal Singh, bu alandaki iş birliği modelinin, Fransa’nın Safran şirketiyle imzalanan jet motoru anlaşmasına benzer olabileceğini ifade etti.

2025 sonunda imzalanan anlaşma, AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) Mark 2 için 110-120 kN gücünde yeni bir motorun ortak geliştirilmesini kapsıyor. Anlaşma, 0 teknoloji transferi içeriyor ve bu yönüyle Hindistan savunma tarihinde dönüm noktası niteliğinde görülüyor.

Singh, “Altıncı nesil uçak programında da benzer bir ortak girişim yaklaşımı izleyebiliriz. Böylece teknolojik yükü paylaşırken, tasarım ve üretim egemenliğimizi koruruz,” ifadesini kullandı.

Hindistan, uzun vadede bu platformları kendi içinde inşa edebilecek kapasiteye sahip olsa da, altıncı nesil uçakların gerektirdiği teknolojik seviyenin son derece karmaşık olduğu vurgulanıyor.

Bu sistemler; Yapay Zeka destekli karar mekanizmaları (saniyeler içinde taktiksel kararlar), İnsanlı–insansız ekip çalışması (MUM-T) konsepti, Yönlendirilmiş enerji silahları (lazer ve mikrodalga savunmaları), Uyarlanabilir çevrimli motorlar (uçuş koşullarına göre itki ve verimlilik ayarı) gibi yeni nesil kabiliyetleri içerecek.

Singh’in açıklamaları, küresel rekabetin giderek hızlandığı bir dönemde geldi. ABD, Next Generation Air Dominance (NGAD) programında 2030’lu yıllar için operasyonel hedefler belirlerken; İngiltere, Japonya ve İtalya, Global Combat Air Programme (GCAP) konsorsiyumunu ilerletiyor. Avrupa da Future Combat Air System (FCAS) projesiyle aynı yolda. Buna ek olarak Çin’in de J-50 olarak anılan altıncı nesil savaş uçağını agresif biçimde geliştirdiği bildiriliyor. Bu tablo, Yeni Delhi’nin hızlı hareket etme baskısını artırıyor.

Hindistan şu anda odak noktasını, 2030’ların ortasında hizmete girmesi beklenen beşinci nesil gizli savaş uçağı AMCA projesine yöneltmiş durumda. Ancak Mareşal Singh’in sözleri, AMCA sonrası dönemin planlamasının da şimdiden başladığını gösteriyor. Yetkililer, altıncı nesil uçak geliştirme sürecinin uzunluğu göz önüne alındığında, çalışmaların paralel yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Eğer bu vizyon hükümet politikası hâline gelirse, Hindistan önümüzdeki dönemde Fransa, İngiltere veya Japonya gibi ülkelerle altıncı nesil bir konsorsiyum kurmak için üst düzey görüşmelere başlayabilir. Bu strateji, Hindistan’ı yalnızca askeri teçhizat tüketicisi olmaktan çıkarıp, dünyanın en gelişmiş havacılık projelerinden birinin ortağı konumuna yükseltebilir. Savunma çevrelerine göre, Hindistan’ın nihai hedefi açık: Teknolojik bağımsızlık ile küresel iş birliği arasında stratejik bir denge kurmak ve geleceğin hava harp teknolojisinde söz sahibi olmak. Haber Kaynağı: Defence.IN

