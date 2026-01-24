İslam düşmanı ülke 6. nesil savaş uçağı için küresel ortak arıyor

Hindistan şu anda odak noktasını, 2030’ların ortasında hizmete girmesi beklenen beşinci nesil gizli savaş uçağı AMCA projesine yöneltmiş durumda. Ancak Mareşal Singh’in sözleri, AMCA sonrası dönemin planlamasının da şimdiden başladığını gösteriyor. Yetkililer, altıncı nesil uçak geliştirme sürecinin uzunluğu göz önüne alındığında, çalışmaların paralel yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Eğer bu vizyon hükümet politikası hâline gelirse, Hindistan önümüzdeki dönemde Fransa, İngiltere veya Japonya gibi ülkelerle altıncı nesil bir konsorsiyum kurmak için üst düzey görüşmelere başlayabilir. Bu strateji, Hindistan’ı yalnızca askeri teçhizat tüketicisi olmaktan çıkarıp, dünyanın en gelişmiş havacılık projelerinden birinin ortağı konumuna yükseltebilir. Savunma çevrelerine göre, Hindistan’ın nihai hedefi açık: Teknolojik bağımsızlık ile küresel iş birliği arasında stratejik bir denge kurmak ve geleceğin hava harp teknolojisinde söz sahibi olmak. Haber Kaynağı: Defence.IN