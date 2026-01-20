  • İSTANBUL
F-35 savaş uçaklarının gizli sırlarını Türkiye'nin en büyük düşmanına sızdıracaklar
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

F-35 savaş uçaklarının gizli sırlarını Türkiye'nin en büyük düşmanına sızdıracaklar

Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Uçakların gizli sırları Ankara'nın en büyük düşmanıyla paylaşılacak.

#1
Foto - F-35 savaş uçaklarının gizli sırlarını Türkiye'nin en büyük düşmanına sızdıracaklar

Yunan Geostratigika'da yer alan habere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), F35'in sırlarını Yunanistan ile paylaşmaya başladı.

#2
Foto - F-35 savaş uçaklarının gizli sırlarını Türkiye'nin en büyük düşmanına sızdıracaklar

Haberde, "İsrail'in F-35 ile ilgili deneyimi, Atina ile stratejik iş birliği için masaya yatırılıyor" denildi ve devamında şu ifadeler kullanıldı:

#3
Foto - F-35 savaş uçaklarının gizli sırlarını Türkiye'nin en büyük düşmanına sızdıracaklar

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs'ın stratejik yakınlaşması daha da önem kazanıyor. Tel Aviv, F-35'lerin farklı operasyon bölgelerinde kullanımından elde ettiği operasyonel deneyimi Atina ile paylaşmaya hazır olduğunu açıklıyor.

#4
Foto - F-35 savaş uçaklarının gizli sırlarını Türkiye'nin en büyük düşmanına sızdıracaklar

srail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Yarbay Nadav Şoşani, "Kathimerini"ye verdiği özel röportajda , İsrail'in bu savaş uçağının kullanımında bölgedeki en büyük deneyime sahip olduğunu ve düşman hava savunmasını bastırmaktan zaman hassasiyeti olan hedeflere saldırmaya kadar çeşitli görevlerde kullanıldığını vurguladı. Ona göre, ABD bile İsrail'in F-35'i operasyonel olarak kullanmasından elde edilen derslere ilgi gösteriyor.

#5
Foto - F-35 savaş uçaklarının gizli sırlarını Türkiye'nin en büyük düşmanına sızdıracaklar

Yunanistan'ın ilk uçağı on yılın sonuna kadar teslim alması bekleniyor ve ülke halihazırda İsrail Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar yoluyla ortak eğitime yatırım yapıyor. Bilgi paylaşımı esas olarak yüksek yoğunluklu görevlere ve hava ve kara kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğine odaklanıyor.

#6
Foto - F-35 savaş uçaklarının gizli sırlarını Türkiye'nin en büyük düşmanına sızdıracaklar

Bu bağlamda, işbirliği sadece silahlanmayla sınırlı kalmayıp, istikrarsızlığını koruyan bir bölgede istikrar ve caydırıcılığı hedefleyen daha derin bir stratejik ortaklığa dönüşmektedir.

