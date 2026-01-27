Düşmanlığı kesip Türkiye ile dostluk kurma kararı aldılar! Ankara'dan tek bir istekleri var: Kapılar açılsın

Azerbaycan ile Ermenistan arasında politik anlamda başlayan uzlaşı ve görüşmeler, Erivan’da yeni bir açılımı başlattı. Silah seslerinin sustuğu, barışın konuşulmaya başlandığı bu süreç, bölgedeki ticari ağın da güçlenmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez Azerbaycan petrolü Ermenistan’a ulaşırken, barışa dair umutları daha da artırmış durumda. Şimdilerde ise Erivan’da gündem sınır kapılarının açılması. Ermenistan Yönetimi, hem Azerbaycan hem de Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla yatırım ortamının iyileşeceğini öngörüyor.