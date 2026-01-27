  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Düşmanlığı kesip Türkiye ile dostluk kurma kararı aldılar! Ankara'dan tek bir istekleri var: Kapılar açılsın

Ermenistan'ın Ekonomi Bakan Yardımcısı Anuşik Avetyan, Türkiye ile normalleşme adımlarının bir parçası olarak Ankara'ya dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

2020 yılında Azerbaycan’ın Ermeni güçlerine karşı kazandığı zaferle 30 yıl sonra özgürleşen Karabağ, yeni bir sürecin de başlangıcı oldu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında politik anlamda başlayan uzlaşı ve görüşmeler, Erivan’da yeni bir açılımı başlattı. Silah seslerinin sustuğu, barışın konuşulmaya başlandığı bu süreç, bölgedeki ticari ağın da güçlenmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez Azerbaycan petrolü Ermenistan’a ulaşırken, barışa dair umutları daha da artırmış durumda. Şimdilerde ise Erivan’da gündem sınır kapılarının açılması. Ermenistan Yönetimi, hem Azerbaycan hem de Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla yatırım ortamının iyileşeceğini öngörüyor.

Bununla ilgili en dikkat çeken açıklama Ermenistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Anuşik Avetyan’dan geldi. Avetyan, Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasının tüm bölgeye ekonomik faydalar sağlayacağını ve Ermenistan'a yatırım akışını en az yüzde 20 oranında artıracağını söyledi. Avetyan bu açıklamayı Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nda yaptı. Türkiye’nin Ermenistan’a çıkışı olan Alican Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Margara’da konuşan Avetyan, sınırın yeniden açılmasının yatırımları çekmesi ve işletmeler için lojistik maliyetlerini düşürmesi beklendiğini söyledi.

Ermenistan medyasına konuşan Avetyan, ilk aşamada üçüncü ülke vatandaşlarının yanı sıra diplomatların da sınıra girişine olanak tanıdığı için, bunun ilk ve en hızlı etkisinin turist akışında artış olacağını söyledi. Avetyan, “Türkiye ile sınırın açılması ekonomiye hızlı, pratik ve olumlu bir etki yapabilir. Özellikle hizmet sektörü olumlu etkilenecek” dedi.

Avetyan, “Türkiye ile sınırın açılması işletmelere çeşitli şekillerde yardımcı olacaktır. İlk olarak, ulaşım maliyetleri düşecek, tedarik zincirleri kısalacak ve pazar erişimi genişleyecektir. Türkiye ile sınırın açılmasının Ermenistan'ın ihracat çeşitlendirme gündemi açısından da önemli” diye konuştu. Avetyan'a göre, ulaşım yollarının açılması ve Ermenistan'ın AB-Türkiye Gümrük Birliği'ne yakınlığıyla birlikte, ülkenin AB'ye ihracat potansiyeli, özellikle sanayi malları alanında artabilir. Bu da Türkiye'nin 1990'ların başında Ermenistan ile kara sınırını kapatmasından sonra önemli bir adım olacak. Kaynak: Patronlar Dünyası

