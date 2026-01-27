Düşmanlığı kesip Türkiye ile dostluk kurma kararı aldılar! Ankara'dan tek bir istekleri var: Kapılar açılsın

Avetyan, “Türkiye ile sınırın açılması işletmelere çeşitli şekillerde yardımcı olacaktır. İlk olarak, ulaşım maliyetleri düşecek, tedarik zincirleri kısalacak ve pazar erişimi genişleyecektir. Türkiye ile sınırın açılmasının Ermenistan'ın ihracat çeşitlendirme gündemi açısından da önemli” diye konuştu. Avetyan'a göre, ulaşım yollarının açılması ve Ermenistan'ın AB-Türkiye Gümrük Birliği'ne yakınlığıyla birlikte, ülkenin AB'ye ihracat potansiyeli, özellikle sanayi malları alanında artabilir. Bu da Türkiye'nin 1990'ların başında Ermenistan ile kara sınırını kapatmasından sonra önemli bir adım olacak. Kaynak: Patronlar Dünyası