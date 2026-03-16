İran'dan Körfez ülkelerine sert uyarı: "ABD sizi çıkarları uğruna feda eder!"
İran’dan Körfez ülkelerine sert uyarı: "ABD sizi çıkarları uğruna feda eder!"

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, bölgedeki savaşın gölgesinde Körfez ülkelerine seslendi. ABD ve yabancı ülkelerin güvenliği sağlayamayacağını iddia eden Tengsiri, "Tek çözüm Amerikalıların bölgeden kovulmasıdır" diyerek İslam ülkelerini birleşmeye çağırdı.

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın bilançosu ağırlaşırken, Tahran yönetimi diplomatik ve askeri baskısını komşu ülkeler üzerinde artırıyor. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinin yöneticilerine seslenerek tarihi bir uyarıda bulundu.

"YABANCI ÜLKELER SİZE GÜVENLİK SAĞLAMAZ"

Tengsiri, geçtiğimiz yıllarda yaptıkları uyarıları hatırlatarak, "ABD ve yabancı ülkeler size güvenlik sağlamaz, ihtiyaç duyduklarında çıkarları uğruna sizi feda ederler" dedi. Bugün yaşanan süreçte Körfez ülkelerinin ABD ve müttefiklerinin kurbanı haline geldiğini savunan İranlı komutan, bölgedeki huzurun ancak Amerikalıların kovulması ve İslam ülkelerinin birleşmesiyle mümkün olacağını iddia etti.

ÜSLER HEDEFTE, BİLANÇO AĞIR

İran'ın bu uyarısı, 28 Şubat'ta başlayan saldırılar sonrası Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini vurmasının ardından geldi. Dini lider Hamaney dahil birçok üst düzey yetkilisini kaybeden ve 1348 can kaybı veren İran, bölge ülkelerinin ABD ile olan iş birliğini kendi güvenliğine en büyük tehdit olarak görüyor. Tengsiri’nin açıklamaları, bölgedeki gerilimin sadece İsrail-İran hattında değil, Körfez genelinde bir kırılmaya doğru gittiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Hürmüz Boğazı'nda kılıçlar çekildi! İran'dan şer ittifakına büyük ambargo!
Kuveyt'te alarm! İran'ın İHA'ları havalimanını vurdu!
İran'dan Macron'a sert uyarı! "Saldırganlara karşı koymakta tereddüt etmeyiz!"
İsrail: "İran'a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"
Merak edilen rakamlar paylaşıldı! İran yağmur gibi füze ve İHA fırlattı
Yorumlar

izlemek bakmak düşünmek

hepsi amerikaya calısan ülkelr iran ahmet nejat ne diypr amerika ile birlikte calıstık afganistandaki rejimi ve ıraktaki rejimi yıktık ::)) neyse seyredin bos verin

Zaza12

Hayatı bir şans gelmiş ABD ve israili bu topraklardan atın aksi halde köle gibi yaşarsınız bundan sonra
